Meclis Başkanı Uluçay, Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak için mücadele vermekten kaçınılmaması gerektiğini, bundan vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Gerekirse iğneyle kuyu kazacağız” dedi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Radyo Güven’de yayınlanan Gündem Özel Programı’na konuk olarak, Meclis çalışmaları, yurtdışı temsiliyet ve Doğu Akdeniz’de son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Uluçay programda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının yurt dışındaki temsiliyetinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türkünün dünyada Rumlar gibi hak ettiği yeri alması gerektiğini anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Uluçay, 2004 sonrasında İslam İşbirliği Teşkilatı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olarak “Kıbrıs Türk devleti” adıyla yer almasının önemine işaret ederek, burada önemli ölçüde yol kat edildiğini ve Suudi Arabistan’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 14’üncü zirve toplantısında Kıbrıs Türk devleti olarak temsiliyet yapıldığını ve orada ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu, siyasi olarak Kıbrıs Türküne uygulanan ambargoları ve Kıbrıs Türk halkının haklılığının aktarıldığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının ekonomisinin daha iyi noktaya gelmesi için İslam İşbirliği Teşkilatının büyük bir önemi olduğunu kaydeden Uluçay, “Bu konuda çok iyi çalışma yapılması lazım ki olumlu sonuç alınabilsin” dedi.

Doğu Akdeniz’de son yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Uluçay, adanın etrafında doğalgaz bulunmasının hem ada ekonomisine hem de Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Uluçay, “ancak Güney’e, çıkacak olan zenginlikten birlikte kazanç sağlanması için yapılan çağrılardan hep olumsuz yanıt aldık. Doğal Gaz konusuyla ilgili bir Komite kurulması ile yine son bir çağrı daha yapıldı, ancak Rumlar yine yanaşmadı” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de yaşanacak olumlu gelişmelerin Orta doğuya da yararı olacağına işaret eden Uluçay, “Milletvekillerine de hep söylediğim şey şu: Biz Kıbrıs Türk halkı olarak bir sonuç alırız veya almayız, mücadeleden, Kıbrıs Türkünün haklı sesini dünyaya duyurmaktan vazgeçmeyelim, mücadeleye devam, gerekirse iğneyle kuyu kazalım” dedi.

FUTBOL

Meclis Başkanı Uluçay, programda Kıbrıs Türk halkın maruz kaldığı spor ambargolar konusuna da değinerek, geçen sene Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin davetiyle Asya Parlamenterler Asamblesine katıldıklarını ve buradaki toplantılarda Meclis Başkanlarıyla bir araya gelerek, ülkenin ekonomik ve siyasi durumunun yanında Kıbrıs Türk gençlerinin uğradığı haksız spor ambargolarını da anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Uluçay, futbolun dünyada en çok sevilen bir spor olduğunu ve bu alanda neler yapılabilir diye düşündüklerini ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Cumhuriyet Meclisi heyetlerinin, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin 69’uncu Genel Kurulu çerçevesinde Paris’te bulunan FIFA yetkilileriyle de temaslar gerçekleştirdiğini ve Asya Futbol Federasyonu ile görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalayarak taleplerini ilettiklerini belirtti.

Asya Futbol Federasyonunun içerisinde nasıl yer alınabileceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu ve bir dostluk maçının yapılması talebinde bulunduklarını da ifade eden Uluçay, hatta Türkiye ile de dostluk maçları yapmayı düşündüklerini, Kıbrıs Türk Futbol Liglerinde bu sezon şampiyon olan Mağusa Türk Gücü takımıyla Türkiye’nin futbol takımlarından birinin bir dostluk maçı yapmasıyla ilgili taleplerini de aktardıklarını, bunun olumlu neticelerini ileride almayı ümit ettiğini dile getirdi.

Kapalı Maraş konusunda da hiçbir şey yapmamaktansa bir uğraş verilmesi gerektiği görüşünü dile getiren Meclis Başkanı Uluçay, Meclis çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede; Ekim 2018’den Haziran 2019 dönemine kadar olan sürede, 92 yasanın geçtiğini ve bu yasaların çok önemli olduğunu kaydetti.

Uluçay, ülkenin ileriye dönük çok daha iyi gelişebilmesi için Meclis olarak, hükümetler değişse bile aynı performansla çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

Meclis Komitelerinin yaz döneminde Ağustos ayının ikinci yarısı veya Eylül gibi çalışmalara başlanmasının hedeflendiğini belirten Uluçay, Kıbrıs Türkünü ileriye götürmek için hep birlikte çok çalışılması gerektiğini yineledi.