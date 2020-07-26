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Genç üreticiler, Lefkoşa’da buluştu

Genç üreticiler, Lefkoşa’da buluştu

Bir Takım Gençler Platformu Sarayönü’nde gerçekleştirdiği etkinlik ile genç üreticileri bir araya getirdi.

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Gençlik Dairesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mr. Brown sponsorluğunda genç üreticilere yönelik “üretim” etkinliği düzenlendi.

Genç üreticiler, Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda stant açarak, üretimlerini sergilediler.

Katılımcıların keyifli zaman geçirdiği üreticilerin ise üretimlerini paylaşma imkanı bulduğu etkinlikte ayrıca genç müzisyenler, Mustafa Özdoğan, Baran Mutluyakalı & Urascan Önem ve Saffet Soykal da sahne aldı.

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