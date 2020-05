“Geçişler” için çağrı

Üçüncü Toplum Forumu, Kıbrıs’ı ortadan ayıran çizgiye “sınır muamelesi” yapılmasının kabul edilmez olduğunu belirtti, ‘geçişlerle’ ilgili karar alınırken, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin görüşlerine saygı duyulmasını istedi.

Üçüncü Toplum Forumu tarafından Türkçe, İngilizce ve Yunanca yapılan çağrıda, Kıbrıs’ta toplumların geçmişte pek çok salgını ortak mücadele ile yendikleri de anımsatıldı.

İşte o açıklamalar;

1-Yurdumuz Kıbrıs’ı ortadan ayıran çizgiye “sınır muamelesi” yapılması kabul edilemezdir.

2- ‘Geçişlerle’ ilgili karar alınırken, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin görüşlerine saygı duyulmalıdır.

3- Kıbrıslı liderleri sorumluluk almaya davet ediyoruz: İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi tek gündem ‘GEÇİŞLER’ başlığında toplantıya çağrılmalıdır.

4- Karantina uygulamalarının özgürlükleri ortadan kaldırmasını reddediyoruz. Öğrenciler adanın güneyinde okullarına, işçiler iş yerlerine geri dönmelidir. Eğitim ya da çalışma hakkının engellenmesine seyirci kalamayız. İşçilerin bu zor koşullarda işsizliğe sürüklenmesine izin vermemeliyiz.

5- Kıbrıs’ın dışa açılım ve yurt dışından gelişlerle ilgili kararları alırken azami bir duyarlılık, dikkat ve sorumlulukla hareket edilmelidir.

Unutmayalım; Kıbrıs adasında geçmişte toplumlar pek çok küresel salgını “ortak mücadele” ile yenmiştir. Bugün de bölünerek değil birleşerek hareket edelim.

Tüm sivil toplum örgütlerini birlikte hareket etmeye ve Kıbrıs’ta birlikteliği sağlamak için çaba harcamaya davet ediyoruz.

Üçüncü Toplum Forumu

9.5.2020

1- It is unacceptable to treat the ‘line’ dividing our Country Cyprus as a ‘border’.

2- The decision on ‘crossings’ should be made by giving the ‘Bi-communal Committee on health’ a say in the matter.

3- We invite Cypriot Leaders to take responsibility: the “Bi-communal Committee on Health” should meet with one item on the agenda; ‘Crossings’.

4- We refuse that quarantine practices obliterate freedoms. Students and workers living in the northern part of the island should be able to go back to their schools and their workplaces in the south. We should not remain silent to the violation of right to education or to make a living. We should not lead workers into unemployment during such a difficult time.

5- Both sides of the island should be utterly sensitive, attentive and responsible while making decisions with regards to arrivals to the island.

We should remember; Cypriots have overcome many pandemics through “common struggle” in the past. Let us move forward united rather than divided.

We call upon all civil society organisations to act together and work towards uniting Cyprus.

THIRD COMMUNITY FORUM

9.5.2020

1) Είναι απαράδεκτο να γίνονται de-facto «σύνορα» η γραμμή που διαχωρίζει την πατρίδα μας, την Κύπρο.

2) Κατά τη λήψη των αποφάσεων αναφορικά με τις «μεταβάσεις», θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι απόψεις και προτάσεις της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία.

3) Καλούμε τους Κύπριους ηγέτες να αναλάβουν την ευθύνη για τη σύγκληση της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία με αποκλειστική ατζέντα τη συζήτηση του θέματος των «ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ».

4) Απορρίπτουμε κάθε πρακτική επιβολής καραντίνας η οποία περιορίζει τις ανθρώπινες ελευθερίες. Οι Τ/Κ μαθητές πρέπει να επιστρέψουν στα θρανία τους και οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας τους. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια καθώς παρεμποδίζεται το δικαίωμα των συμπολιτών μας στην εκπαίδευση και στην εργασία. Έχουμε καθήκον να μην επιτρέψουμε οι εργαζόμενοι να καταλήξουν στην ανεργία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

5) Η οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την επαναλειτουργία των εξωτερικών συγκοινωνιών και τις αφίξεις από το εξωτερικό θα πρέπει να λαμβάνεται με τη μέγιστη ευαισθησία, προσοχή και αίσθημα ευθύνης.

Δεν πρέπει να λησμονούμε: Οι κοινότητες της Κύπρου κατάφεραν με κοινούς αγώνες να υπερνικήσουν πολλές πανδημίες στο παρελθόν. Σήμερα, είναι καθήκον μας να δράσουμε ενώνοντας και όχι διαιρώντας.

Καλούμε όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να δράσουν από κοινού και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της ενότητας στην Κύπρο.

Φόρουμ της Τρίτης Κοινότητας

9.5.2020