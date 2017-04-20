Girne Ada Lions Kulübü Derneği (GALKD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında fotoğraf sergisi düzenleyecek.Dernekten yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan Salı günü saat 10.00’da açılışı yapılacak sergi, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Sergi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Derya Kanbay’ın himayesinde gerçekleştirilecek.

Sergide, Eriş Ülger’in arşivinden Atatürk dönemi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafları sergilenecek.

Sergi, 28 Nisan’a kadar açık olacak.