FODER’den fotoğraf dolu hafta sonu

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği FODER, 10 Mart Cumartesi ve 11 Mart Pazar günü düzenlediği fotoğraf çekim gezileri ile adamızı bir baştan bir başa dolaşıp fotoğrafladı.

10 Mart Cumartesi İskele’de başlayan fotoğraf çekimleri, Boltaşlı’da Kıbrıs’ın en eski kiliselerden olan Kanikaria da devam etti.

İlk günün çekimleri Avtepe, Kaleburnu ve Yeni Erenköy’de günbatımı ile tamamlandı

11 Mart Pazar günü ise, Akçiçek – Alemdağ – Kozan güzergahında doğa ve manzara fotoğrafları çekildi.

Nisan ayında açılması planlanan FODER sergisine yönelik, üyeler kızılötesi (infra red) fotoğraf çekimleri de gerçekleştirdiler. Karşıyaka üzerinden Geçitköy barajına ulaşan grup, burada da barajın panoramik fotoğraflarını çektiler.

Çamlıbel’e de uğrayan FODER üyeleri, dönüş güzergahında ise Hisarköy’de badem ağaçlarını ve doğanın güzelliklerini fotoğraflayıp Lefkoşa’ya döndüler.

Türkiyeli fotoğrafçı Mevlut Maşalacı da, hafta sonu yapılan gezilerde FODER üyeleri ile birlikte oldu.