Final öncesi zorlu viraj

YENİDÜZEN Spor Servisi

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada yarı finalin ilk maçları 21 Mart’ta, rövanş karşılaşmaları ise 4 Nisan’da yapılacak. 21 Mart’ta Atatürk Stadı’nda oynanacak Yenicami – Mağusa Türk Gücü karşılaşması 18.30’da ,Küçük Kaymaklı – Cihangir karşılaşması ise 15.00’te oynanacak. 4 Nisan’da oynanacak rövanş karşılaşmalarının saatleri ise daha sonra KTFF resmi sitesinden açıklanacak. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda yarı final eşlemeleri şu şekilde;

21 Mart Çarşamba

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Cihangir (15.00)

Atatürk Stadı: Yenicami - Mağusa Türk Gücü (18.30)

4 Nisan Çarşamba

Cihangir Stadı: Cihangir – Küçük Kaymaklı

Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü - Yenicami