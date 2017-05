‘Fast & Furious 8 The Album’ çıktı

Ersin Kaşif

Hızlı ve Öfkeli 8 gişe rekorları kırmaya aday bir film. Eğer daha gitmemişseniz elinizi hızlı tutmanızı öneriyorum. F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılmış olan Amerikan yapımı aksiyon filmi Hızlı ve Öfkeli, film serisinin sekizinci filmi. Kadro şu anda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Eva Mendes, Lucas Black, Kurt Russell, Charlize Theron ve Jason Statham'dan oluşuyor. Sekizinci yapım ilk olarak Mart 2015'de Diesel Jimmy Kimmel Live!'da iken açıklandı ve filmin New York'da çekileceği de bildirildi. Filmin hazırlıkları Hızlı ve Öfkeli 7'nin yayınlanmasından hemen sonra Diesel, Morgan ve yapımcı Neal H. Moritz'in yeniden imzayı atmasıyla başlamıştı. Temel çekimler Mart 2016'da İzlanda, Mývatn'da başladı. Diğer çekimler Küba, Atlanta ve New York'da yapıldı. İşte, bugünkü haberlerimiz filmi ve etkileyici müziğini sevenler için olsun. Fimleri etkili kılan sadece senaryo ya da oyuncuları değildir elbet. Özellikle film için bestelenen müziklerin etkisi çok önemlidir. Efsanevi film serisi Fast And Furious’ın 8. filmi olan The Fate Of The Furious filminin soundtrack albümü “Fast & Furious 8 The Album” filmin vizyona girişiyle birlikte hayat buldu. Çıkışıyla birlikte iTunes listelerinde 1 numaraya yerleşen ve müzik dünyasının yıldız isimlerini bir araya getiren bu muhteşem albümü hemen iTunes üzerinden satın almak istiyorsanız : http://apple.co/2obp6Np adresi sizleri bekliyor. Albümün özelliklerini daha da açalım. G-Eazy & Kehlani, Post Malone, Lil Yatch, Young Thug, WizKİd gibi Hip-Hop ve Rap müziğin en başarılı isimlerini bir araya getirdi. Dünyaca ünlü sanatçıları bir araya getiren albümün ilk single’ı Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott tarafından seslendirilen “ Go Off” muhtesem bir saund’a sahip. Go OFF için çekilen müzik videosunu hemen izlemek istiyorsanız : http://bit.ly/2osI42O hemen ulaşmanızı öneriyorum.

VE DAHASI VAR!

G-Eazy ve Grammy ödüllü rap sanatçısı Kehlani’nin ortaklığıyla yaratılan ‘Good Life’ için çekilen mükemmel müzik videosunu izlemek için: http://bit.ly/2mRrGZ7 link e hemen ulaşmanızı öneriyorum. Prodüktörlüğü Mike Caren ve Kevin Weaver tarafından yapılan bu muhteşem albümün tüm müzik videolarında filmde kullanılan Dodce Challenger SRT Hellcat, Charger SRT Hellcat ve Dodge Viper ACR yer alıyor. Bu mükemmel filmi ve soundtrack albümünü sakın kaçırmayın! (EMI Music Haber).