Ermataş’tan görkemli kutlama

Kıbrıs’ın önemli şirketlerinden, Erol Atakan’ın direktörlüğünü yaptığı Ermataş Ltd. yeni yıl kutlamasını geçtiğimiz Cumartesi akşamı The Paradise Park'ta düzenlenen etkinlikle kutladı. Gecede Hüseyin Saltan ve grubunun söylediğini şarkılarla çalışanlar stres attı. Etkinlikte 37. Yıl nedeni ile yapılan kurada 37 şanslı personele altın hediye edildi.