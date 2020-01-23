Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Ermataş’tan görkemli kutlama
Ermataş’tan görkemli kutlama

Ermataş’tan görkemli kutlama

Kıbrıs’ın önemli şirketlerinden, Erol Atakan’ın direktörlüğünü yaptığı Ermataş Ltd. yeni yıl kutlamasını The Paradise Park'ta düzenlenen etkinlikle kutladı.

A+A-

Kıbrıs’ın önemli şirketlerinden, Erol Atakan’ın direktörlüğünü yaptığı Ermataş Ltd. yeni yıl kutlamasını geçtiğimiz Cumartesi akşamı The Paradise Park'ta düzenlenen etkinlikle kutladı. Gecede Hüseyin Saltan ve grubunun söylediğini şarkılarla çalışanlar stres attı. Etkinlikte 37. Yıl nedeni ile yapılan kurada 37 şanslı personele altın hediye edildi.

e1-066.jpg

e2-052.jpg

e3-022.jpg

e4-013.jpg

Bu haber toplam 215 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler