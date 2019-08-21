Erhürman’dan ‘iç paket’ ve ‘kendi ayakları üzerinde duran bir model’ vurgusu

Eski Başbakan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Dörtlü koalisyon hükümeti gitsin, hemen protokol imzalanacak, ardından hemen kaynak akışı başlayacak’ söylemlerini hatırlattı, imzalanmış metnin ortada olmadığı gibi, kaynak aktarımının da henüz başlamadığına işaret etti.

Hükümet yetkililerinin bu konuları görüşmek için Ankara’ya gitmek üzere olduklarına da dikkat çeken Erhürman, “Ekonomi önceliğimizdir diyerek hükümete gelip aylardır ekonomi dışında her şeyi gündem yapan hükümetimizin bu vesileyle de olsa ekonomiyi gündeme almış olmasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Erhürman, özellikle kaynak 750 milyon TL ise hep gündeme getirdiğimiz “iç paket” ve “kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik model” önerisinin de mutlaka acilen ciddiye alınması gerekiyor” vurgusu yaptı.

Erhürman’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Dörtlü koalisyon hükümeti gitsin, hemen protokol imzalanacak, ardından hemen kaynak akışı başlayacak dendi. Protokol ancak 20 Temmuz’da imzalanabildi. Bununla birlikte imzalanmış metni hala kimse görmedi.

Metinde 1,215 milyon TL kaynak aktarılmasının öngörüldüğü basında yer aldı. Bugüne kadar yalanlanmadı. Ama yeni açıklamalardan bunun 750 milyon TL olabileceğini anlıyoruz. Dahası, yine basından kaynak akışının henüz başlamamış olduğunu da öğreniyoruz.

Hükümet yetkilileri bu konuları görüşmek için Ankara’ya gidiyorlar. Ortada imzalanmış metin yok, kaynak aktarımı başlamamış, bunların nedenleri ile ilgili doyurucu hiçbir açıklama yapılmıyor. Halkımız adına dilerim ki hükümetin Ankara’daki toplantıları verimli geçer. Ancak özellikle kaynak 750 milyon TL ise hep gündeme getirdiğimiz “iç paket” ve “kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik model” önerisinin de mutlaka acilen ciddiye alınması gerekiyor.

Ekonomi önceliğimizdir diyerek hükümete gelip aylardır ekonomi dışında her şeyi gündem yapan hükümetimizin bu vesileyle de olsa ekonomiyi gündeme almış olmasını memnuniyetle karşılıyorum”.