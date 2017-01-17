Lefkoşa7 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Erhürman: “Partide bölünme yok, karar MYK’da alındı”
Erhürman: “Partide bölünme yok, karar MYK’da alındı”

Erhürman: “Partide bölünme yok, karar MYK’da alındı”

Erhürman, KKTC ile Türkiye arasında enerji alanında işbirliğini öngören anlaşmayla ilgili onay yasasına MYK kararıyla olumlu oy verdiklerini söyledi

A+A-

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC ile Türkiye arasında enerji alanında işbirliğini öngören anlaşmayla ilgili onay yasasına MYK kararıyla olumlu oy verdiklerini söyledi ve konunun partide bölünmeye neden olduğu yönündeki açıklamaların doğru olmadığını kaydetti.

BRTK'ya yaptığı açıklamada, Parti MYK’sında söz konusu yasa tasarısına olumlu oy verilmesinin oyçokluğuyla kararlaştırıldığını, bu yöndeki kararın bugün mecliste uygulandığını söyleyen Erhürman, MYK’da bu karara olumlu oy vermeyen üye Hasan Altıok’un istifa ettiğini belirtti.

Meclis’teki oylama sırasında ise milletvekillerinden sadece Doğuş Derya’nın ret oyu verdiğini, bazı vekillerin cenazeye gitme nedeniyle oy vermeye katılmadığını ifade eden Erhürman, kendisinin de yüksek tansiyon nedeniyle oylamada hazır olmadığını anlattı.

Bu haber toplam 76 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
"MALİYET DÜŞMEZSE RET VERECEĞİZ""MALİYET DÜŞMEZSE RET VERECEĞİZ"Erhürman: Elektrikte arz güvenliğini ve maliyetlerin düşmesini sağlamayacak bir anlaşmaya ret vereceğiz!
"Enerji Alanında İşbirliğine" oyçokluğu'ENERJİ ANLAŞMASI' MECLİSTEN GEÇTİ