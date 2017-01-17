Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC ile Türkiye arasında enerji alanında işbirliğini öngören anlaşmayla ilgili onay yasasına MYK kararıyla olumlu oy verdiklerini söyledi ve konunun partide bölünmeye neden olduğu yönündeki açıklamaların doğru olmadığını kaydetti.

BRTK'ya yaptığı açıklamada, Parti MYK’sında söz konusu yasa tasarısına olumlu oy verilmesinin oyçokluğuyla kararlaştırıldığını, bu yöndeki kararın bugün mecliste uygulandığını söyleyen Erhürman, MYK’da bu karara olumlu oy vermeyen üye Hasan Altıok’un istifa ettiğini belirtti.

Meclis’teki oylama sırasında ise milletvekillerinden sadece Doğuş Derya’nın ret oyu verdiğini, bazı vekillerin cenazeye gitme nedeniyle oy vermeye katılmadığını ifade eden Erhürman, kendisinin de yüksek tansiyon nedeniyle oylamada hazır olmadığını anlattı.