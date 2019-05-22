Erhürman görevi Tatar’a devretti

Tatar: “Bugün ben Başbakanlığı Sayın Tufan Erhürman’dan devralıyorum, halkımıza da selam olsun diyorum. Bugün önemli bir gün, takdir edersiniz ki her gün biri Başbakanlık devralmaz…”

Başbakanlık’ta devir teslim gerçekleşti, Tufan Erhürman Başbakanlık görevini Ersin Tatar’a devretti.

Heyecanını gizlemeyen Tatar, ‘takdir edersiniz ki her gün biri Başbakanlık devralmaz’ dedi, halkı selamladı.

Tatar: “Halkımıza da selam olsun”

“Temennim bu hükümetin biraz daha uzun ömürlü olması, hepimiz KKTC için çalışıyoruz. her milletvekili benim için bakan kadar önemlidir. Ben bugün kabineyi sundum bir takım sıkıntılar da olabilir ama milletvekilleri de çok önemlidir ve hepimiz hizmet için görevdeyiz. Sıkıntıların aşılması için çalışacağız, milletvekillerime de teşekkür ederim.

Günün sonunda nöbet değişiklikleri oluyor böyle, Tufan Erhürman’a da, bundan sonra muhalefet lideri olarak teşekkür ederim. Bugün ben Başbakanlığı Sayın Tufan Erhürman’dan devralıyorum, halkımıza da selam olsun diyorum. Bugün önemli bir gün, takdir edersiniz ki her gün biri Başbakanlık devralmaz, Sayın Tufan Erhürman’a da bana görevi devrettiği için teşekkür ediyorum”.

Erhürman: “Zor bir dönemi geride bıraktık, önümüzde zor bir dönem var…”

Başbakanlık görevini devreden Erhürman ise, “Hayırlı olmasını dilerim. Zor bir dönem geride bıraktık, önümüzde de zor bir dönem olduğunu biliyorum. Ana muhalefet olarak yapıcı muhalefet sergileyeceğiz. Sırf muhalefet olsun diye muhalefet yapmayacağız, ülkenin, halkın yararına konularda Hükümetle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve halkımız için hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.