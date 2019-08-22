Erdoğan-Tatar: Protokol değil Kıbrıs sorunu konuştu

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UBP-HP koalisyon hükümetinin Ankara'ya ilk resmi ziyaretinde gündem ekonomik protokolden çok Kıbrıs sorunu oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası camiaya mesaj vererek "Maalesef AB ve uluslararası toplumun attığı adım Rumları çözüme değil çözümsüzlükte cesaretlendirmektedir" dedi. Başbakan Ersin Tatar ise federal çözümde umut görmediklerini ama Türkiye'nin garantörlüğünden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Baş başa yarım saat süren görüşmeden sonra heyetler arası görüşme yapan Erdoğan ve Tatar, daha sonra basının karşısına geçti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ını özellikle AB'ye yönelik sert mesajları dikkat çekerken "AB bu tutumuyla bize değil kendisine zarar veriyor" dedi. Türkiye'nin Kıbrıs'la derin bağları yanında 3 garantörden biri olduğunu ve söz hakkı olduğunu kaydeden Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon aramalarına aynı kararlılıkla devam ettiklerini ve edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, tanımadıkları Rum tarafının muhatabının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu belirti. AB'nin Kıbrıs'taki tavrıyla haksızlığı, zulmü savunan bir konuma düştüğünü kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef AB ve uluslararası toplumun attığı adım Rumları çözüme değil çözümsüzlükte cesaretlendirmektedir" diye konuştu.

Türk tarafının kendi yol haritasına uygun adımları atmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanım Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerini ve TC'yi yok sayan hiçbir proje gerçekleşemez. Sınamak isteyenler gerekli dersi almıştırlar. Hala ders almayan varsa onlara da gerekli cevapları vermekten çekinmeyeceğiz" dedi. Erdoğan Kıbrıslı Türklerin kendi aralarındaki birliği güçlü tutmasını ve Rum oyunlarına gelmeyeceğine inandıklarını belirterek, bugün Başbakan Tatar ve heyetiyle yaptığı görüşmede KKTC yönetiminin dirayet ve kararlılığı görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Erdoğan, "Türkiye Doğu Akdeniz'de haksız bir yaklaşıma müsaade etmeyecektir" diye konuştu. Başbakan Ersin Tatar da açıklamasında, KKTC'de turizm ve yükseköğrenim sektörlerinin geliştiğini; asrın projesi dedikleri su projesiyle de KKTC'nin marka değerinin arttığını belirtti ve Türk hükümetine teşekkür etti. Ersin Tatar, Türkiye'den gelen suyun Güzelyurt ve diğer bölgelerde tarımsal amaçlı kullanılması için projenin sürdüğünü söyledi. Türkiye'nin Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını korumak için yaptığı fedakarlıklar ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının kendilerine güç verdiğini anlatan Başbakan Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na göre de adada iki eşit halk olduğunu vurguladı. Türkiye'nin hidrokarbon konusundaki adımlarını ve Kıbrıslı Türkler ve kendi çıkarlarını sonuna kadar korumak için attığını belirten Tatar, Kıbrıs sorununun çözümü için bu saatten sonra federal temelde bir anlaşmanın pek umut vaat etmediği söyledi. "Sonuç odaklı olmayan tehlikeli bir maceraya girmek doğru olmaz" diyen Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünün önemini vurguladı ve Kıbrıslı Türklerin tek taraflı müdahale hakkı da içeren garantörlükten asla vazgeçmeyeceğini kaydetti. Başbakan Tatar, ülkeyi bugünkü noktadan ileri taşımak için çalıştıklarını vurguladı ve Ankara'dan mutlu ayrılacaklarını ekledi.