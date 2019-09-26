Dokunulmazlık için referandum sinyali

‘Özel Komite’ UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi, tüm milletvekillerin dokunulmazlığının kaldırılması için de yeni bir sürece ışık yaktı.

UBP’nin komitede ortaya koyduğu “Anayasa değişikliği ile bütün vekillere dokunulmazlığı kaldıralım” görüşüne diğer partiler de sıcak baktı, olası referandum için doğal takvim olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi işaret edildi.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk:

“İnanıyorum ki Hüseyin Özgürgün günün sonunda temiz de çıkacak. Bütün vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili girişim yapmak istiyoruz biz UBP olarak. . Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bununla ilgili girişimde bulunacağız.”

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Biz zaten Anayasa değişikliği sürecinde tüm vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasını önermiştik. Özgürgün ile ilgili olarak nihai bağlayıcı karar Genel Kurulu’ndur”.

Komite Üyesi HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Polemiğe yol açan bu konuları ortadan kaldırmak adına bir düzenleme yapılması en doğrusudur”

Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

“Top artık Genel Kurul’dadır. Tüm dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde bir Anayasa değişikliği gündeme gelirse biz grubumuzla değerlendiririz destekleriz büyük ihtimalle…”

Fehime ALASYA

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oluşturulan özel komite nihai kararını dün verdi, Komite oy birliğiyle "dokunulmazlığın kaldırılmasına" onay verdi. Komitede tüm milletvekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili de çalışma başlatılması gerektiği dile getirildi.

UBP’nin meclis komitesinde ortaya koyduğu “Anayasa değişikliği ile bütün vekillere dokunulmazlığı kaldıralım” görüşüne diğer partiler de sıcak baktı, olası referandum için doğal takvim olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi işaret edildi.

Özel Komite dün saat 10.30 sularında başlayan ve 18.00’e dek süren sekiz saatlik toplantı sonrasında UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının oy birliği ile kaldırılmasına karar verdi. Komitenin kararını Meclis Genel Kurulu da onaylarsa dokunulmazlık kararı resmileşmiş olacak.

Komitede UBP’den Yasemin Öztürk, Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu bulunuyordu.

Kararın ardından bazı komite üyeleri basına açıklama yaptı.

Tüm milletvekillerin dokunulmazlığının kaldırılması için de yeni bir sürece ışık yakan komite üyeleri,

UBP’nin komitede ortaya koyduğu “Anayasa değişikliği ile bütün vekillere dokunulmazlığı kaldıralım” görüşünde hemfikir olduğuna dair sinyaller verdi.

Olası referandum için doğal takvim olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi işaret edildi.

Tüm milletvekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreçle ilgili de görüşlerini paylaşan komite üyeleri, nedenlerine değindi.





KOMİTE ÜYELERİ NE DEDİ?

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztür:

“İnanıyorum ki Hüseyin Özgürgün günün sonunda temiz de çıkacak”

“Bu raporda suçlu bulduk bulmadık ibaresi yok. Bütün vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili girişim yapmak istiyoruz biz UBP olarak. Sadece kürsü dokunulmazlığının kalmasıyla ilgili girişim yapacağız. Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bununla ilgili girişimde bulunacağız. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz. İnanıyorum ki Hüseyin Özgürgün günün sonunda temiz de çıkacak. Suçsuz olduğuna da ben inanıyorum.”

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği tespitinde bulunduk”

“Komitemiz, 45 günlük sürede çalışmalarını tamamladı ve oybirliği kararını aldı. Komitemiz istinadın ciddiyetine bağlı olarak Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği tespitinde bulunmuştur. Nihai, bağlayıcı karar Genel Kurulu’ndur. Biz zaten Anayasa değişikliği sürecinde tüm vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasını önermiştik”

Komite Üyesi HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlığın kalkması için düzenleme yapmalıyız”

Bugüne kadar iki dokunulmazlık komitesinde yer aldım. Sürekli olarak bu konuları konuştuk, tartıştık. Sürekli olarak dokunulmazlık konusunda tartışmalar ve kaldırılması yönünde öneriler olur. Kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlığın kaldırılması ve polemiğe yol açan bu konuları da ortadan kaldırmak adına bir düzenleme yapılması en doğrusudur diye düşünüyorum.”

Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

“Top artık Genel Kurul’dadır”

“Toplantı uzun sürdü çünkü gerçekten hassas bir noktaydı. Bir milletvekili arkadaşımızın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir komiteydi ve gerçekten çok hassas davranmamız gerekiyordu. Kararı verirken dikkat etmemiz gereken unsurlar vardı.

Biri isnadın ciddi olup olmadığı, diğeri ise bu işin siyasi temellere dayanıp dayanmadığı idi. Toplam 8 toplantı yaptık, uzun bir mesai harcadık ve bugün komite oybirliği ile Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki görüşünü Genel Kurul’a sevk etmiştir.

Top artık Genel Kurul’dadır. Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Siyasetin artık böyle bir lüksü yoktur. Bu kadar sıkıntının olduğu bir dönemde siyasetin dokunulmazlıklar için bu kadar mesai harcama lüksü yoktur. Daha yapıcı işlerle uğraşmamız gerekiyor. Tüm dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde bir Anayasa değişikliği gündeme gelirse biz grubumuzla değerlendiririz destekleriz büyük ihtimalle…”

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk:

“Nereden buldun yasasının getirilmesi lazım”

Basın açıklamalarının ardından YENİDÜZEN ve Kanal Sim’e konuşan Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, “nereden buldun yasasının” getirilmesi gerektiğini belirtti. Öztürk, bu sayede gerek siyasete, gerekse kamudaki alt düzeyden üst düzeye birçok kişiye hesap sorula bilineceğine işaret etti..

Komiteden alınan kararın oy birliğiyle alındığını kaydeden Öztürk, bunu gönül rahatlığıyla ve tartışmadan yapıldığını dile getirdi.

Öztürk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Nerden buldun yasasının bir an önce geçmesi gerek ki hesap sorulabilirlik olsun. Benim maaşım belli, neler alabileceğim belli. Aldığım pahalı bir evi veya evleri, arabaları, yatırımları nereden buldun nereden yaptın diye sorabilmeli. Ben maaşımla trilyonluk bir şeyler satın alabiliyorsam bana hesap sorulabilmeli. Ülkede böyle durumda birçok insan varken, birçok vekille ilgili de konuşmalar yapılırken yalnızca Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması benim içime çok sinmedi ama günün sonunda da halkın da bazı şeyler kafasından silinsin diye kabul ettik ve oy birliği ile karar verdik.”

“Gerisi artık Meclisin ve sonrasında mahkemenin”

“Bazı teknik konularda, dosyanın gelişi konusunda sakatlıklar vardı, onun için biraz uzun sürdü. Halkın kafasında artık bu konu netlik kazansın diye detaylara takılmadık. Divan Kararı olmamasına ve buraya gelmesine rağmen biz bunu kabul ettik çünkü mahkemeye gitsin ve artık bu konu temizlensin istedik. Artık kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Günün sonunda Özgürgün’ün tüm davalardan suçsuz bulunacak ben buna eminim. O yüzden bu kararı rahatlıkla onayladım. Parti toplantısında da tüm milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir karar aldık. Anayasa’da zaten bu düzenlenir, bu izin vermediği için Meclise havale edilir ve ancak Meclis karar verir, biz karar veremeyiz. Biz ne amaçla komiteye geldiğine bakarız ve havale ederiz. Gerisi artık Meclisin ve sonrasında mahkemenin. Karar verecek olan onlardır.”

“Çok rahat oy birliği ile bir karar alındı, herhangi bir tartışma yaşanmadı”

“Bugün raporu tutarken anlaşmazlık yaşamadık, bazı teknik konularda bazı ibarelerle ilgili şekil sorunu vardı, yazım hataları veya kaleme alınış şekliyle ilgili sıkıntılar doğdu. Bunlar dışında çok rahat oy birliği ile bir karar alındı, herhangi bir tartışma yaşanmadı. Biz zaten parti olarak da tüm vekillerin onayıyla bu kararı almıştık. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bu tüm vekiller için gündeme gelecek ve tümünün kaldırılacak, bu yönde de onay verdik. Yalnız milletvekilleri değil, müdürler, müsteşarlar, üst düzey yöneticilerin de hesap sorulabilirliği olmalı. Her şeyden önce nereden buldun yasasının getirilmesi lazım. Birisini alıp da günah keçisi yapmayalım. Bu konu üzerine çok oynandı, basın çok üsteledi o yüzden dedik ki kaldırılsın. Zaten Özgürgün de hesap veremeyeceğim hiçbir şey yoktur dedi. İnanıyorum ki suçsuz çıkacak.”