DNA örnekleri bekleniyor

Balıkesir’de meydana gelen ‘Cinsel Tecavüz’, ‘Vahim zarar’, ‘Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacı ile Alıkoyma’, ‘Cinsel Saldırı’, ‘Ciddi Darp’ ve ‘Cinsel Taciz’ suçlarından tutuklanan zanlı K.P, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis çavuşu Tolga Ateşli, zanlının Balıkesir’deki eşi S.P'nın kendisini aldattığı gerekçesi ile ciddi bir şekilde darp ederek göğüs kafesinin sağ ve sol tarafındaki kaburga kemiklerinin kırılmasına sebebiyet verdiğini anımsattı.

Ateşli, zanlının eşini ciddi şekilde darp ettikten sonra hakaret ederek odaya kilitlediğini ve tecavüz ettiğini de söyledi.

Olayın, polisin bilgisine 5 Ağustos tarihinde geldiğini aktaran Ateşli, S.P’nin konuşamayacak durumda olduğunu ifadesini ise parmak basarak imzaladığını kaydetti.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu, zanlının evinden alınan DNA örneklerinin Türkiye’ye gönderileceğini ifade ederek 6 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Temay Sağer, zanlının tahkikat amaçlı 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.