'Diş Sağlığı' üniversiteye aktarıldı

YENİDÜZEN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diş Hekimliği birimlerinin, Uluslararası Final Üniversitesi’nin Lefkoşa binasına aktarılmasına karar verildi.

Buna göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin ağız ve diş sağlığına yönelik hizmetleri, üniversitenin Lefkoşa binasında, zemin katında verilecek, ek ücret ise talep edilmeyecek.

Sunulan hizmetler ise kamuda çalışan sağlık personeli tarafından verilecek.

Yenidüzen duyurmuştu…

YENİDÜZEN, 24 Şubat’ta yaptığı haberiyle, bu konuda çalışma başlatıldığını kamuoyuna duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, devleti zarara uğratacak hiç bir şey yapmadıklarını söyleyerek, daha sonra belgeleriyle birlikte detaylı bir açıklama yapacaklarını ifade etmişti.

“Hizmet ücreti alınmayacak, kamu personeli hizmet verecek”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ve Müdür Cenk Soydan’ın imzasıyla alınan karar Uluslararası Final Üniversitesi’ne iletildi.

Buna göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin ağız ve diş sağlığına yönelik hizmetleri, üniversitenin Lefkoşa binasında, zemin katında verilecek, ek ücret ise talep edilmeyecek.

Sunulan hizmetler ise kamuda çalışan sağlık personeli tarafından verilecek.

Alınan kararın ne zamana kadar geçerli olduğuna yönelik bir açıklama bulunmasa da, YENİDÜZEN’in önceki haberinde Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim röportajında, “Bunun için bakanlar kurulundan beş yıllık bir protokol geçirildi” demişti…