Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) yarın proje çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere yaklaşık 5 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; saat 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Zeytinlik- GAÜ Yolu, Talat Kürşat Arsaları ve civarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.

PROJE ÇALIŞMASI NEDENİYLE 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kesintiden etkilenecek bölgeler, Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, Ağıllar Bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik olarak belirtildi.