Dikkat kesinti var!

Güzelyurt’ta direk değişimi nedeniyle yarın saat 08:30’dan 13:30’a kadar Fevzi Çakmak Sokak ve 20 Temmuz Sokak’a elektrik verilemeyeceği açıklandı.

Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği yaptığı yazılı açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.