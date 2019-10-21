Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın 3 saatlik kesinti olacağını açıkladı.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın sabah 09.00 ile öğlen 12.00 saatleri arasında; Görneç ve Serdarlı bölgelerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği ifade edildi.