Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın 8 saatlik kesinti olacağını açıkladı

Lefkoşa’da yarın Milli Eğitim Bakanlığı ve civarının elektrik enerjisi 8 saat kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle sabah 08.00 ile 16.00 saatleri arasında; Milli Eğitim Bakanlığı ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.