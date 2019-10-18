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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın 8 saatlik kesinti olacağını açıkladı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın 8 saatlik kesinti olacağını açıkladı

Lefkoşa’da yarın Milli Eğitim Bakanlığı ve civarının elektrik enerjisi 8 saat kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle sabah 08.00 ile 16.00 saatleri arasında; Milli Eğitim Bakanlığı ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

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