Dikkat kesinti var!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın 8 saatlik kesinti olacağını açıkladı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın 8 saatlik kesinti olacağını açıkladı
Lefkoşa’da yarın Milli Eğitim Bakanlığı ve civarının elektrik enerjisi 8 saat kesik olacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle sabah 08.00 ile 16.00 saatleri arasında; Milli Eğitim Bakanlığı ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.
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