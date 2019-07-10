Dikkat bu yol tek şerit

Yol tamir çalışması nedeniyle, Lefkoşa’da Tofaş ışıkları ile Altınbaş (Alpet) Petrol arasında kalan kısmında yol tek şeritten veriliyor.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarının, Tofaş ışıkları ile Altınbaş (Alpet) Petrol arasında kalan kısmında yol tamir çalışması yapılacağı için Gönyeli istikametine doğru trafik tek şeritten verilecek.

Yol çalışmaları süresince bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri istendi.