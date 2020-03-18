“Dijital kanallarından yapılan tüm para transferlerinden ücret alınmayacak”

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın özellikle son 10 yıldır bankacılıkta dijitalleşme konusuna gerek altyapı gerekse insan kaynağına yatırım yaptığını ve birçok hizmetini dijital ortamda güvenli ve hızlı bir şekilde sağladığını açıkladı.

Özellikle son dönemde dünya gündemindeki Coronavirüsünün yayılmasını önlemek için Dünya Sağlık Örgütü’nün temassız bankacılık ve ödeme yöntemlerini önerdiğini belirten Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, bankacılık hizmetlerini güvenli ve pratik olarak sunduklarını, internet ve mobil ortamda şubeye gelmeden tüm bankacılık işlemlerinin kolaylıkla yapıldığını söyledi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ‘Banka olarak yaşanan sorunların bilincindeyiz. Bireysel ve ticari tüm müşterilerimizin bu dönemi en iyi şekilde atlatabilmeleri için ek dijital hizmetler de olmak üzere ilave çözümler üzerinde çalışmaktayız.’ diye ekledi.

Hizmet saatleri ve ulaşım hatları güncellendi

İnternet/Mobil Bankacılık ve diğer mobil uygulamalarını aktive etmek isteyen veya destek isteyen müşterilerine hafta içi mesai saatlerinde 08.00-12.00 saatlerinde (0392) 444 0678 Çağrı Merkez’lerinden, 08.00-22.00 saatlerinde haftanın her günü 05338469378/05488399378 Whatsapp hesaplarından mesaj yoluyla destek verdikleri belirtildi. Tüm hizmetler ile ilgili detaylı bilgiye www.creditwestbank.com adresinden ulaşılabiliyor.

Şubelerimiz ve ATM’lerimizde rutin dezenfekte işlemi gerçekleşiyor

Creditwest Bank’ın ülke genelindeki 12 şubesinde ATM ve şube içinde rutin dezenfekte çalışmalarının gerçekleştiğini belirten Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, çalışanlar ve müşteriler için gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını, hijyen kurallarına uygun çalışma ortamı sağladıklarını ekledi.

Creditwest Bank banka şubeleri 08.00-12.00 arası hizmet verirken, yurtiçi yerli, yabancı bankalara TL ve döviz cinsi para transferleri 08.45-12.00 saatleri arasında, yurtdışı bankalara TL ve döviz transferleri ise 08:15 - 11:15 saatleri arasında gerçekleşmektedir. Cardplus’a ait 140 ATM’den her türlü para çekme, para yatırma ve nakit avans işlemleri ise 7/24 devam etmektedir.

Mobil ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden para transferleri ücretsiz

Masa üstü bilgisayarlardan, tablet veya mobilden indirilebilen Creditwest Internet Bankacılığı hizmeti şubede yapılan birçok hizmet güvenli ve hızlı bir şekilde sunuluyor. Son dönemde yaşanan Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için dijital kanalların kullanımını teşvik etmek amacıyla para transferleri için de herhangi bir ücret alınmıyor. Ayrıca tüm internet ve mobil uygulamalar kullanılırken internet ücretsiz olarak Creditwest Bank tarafından müşterilerine sağlanmaya devam ediyor.

Creditwest İnternet bankacılığı müşterilerine hızlı kredi başvurusu, Fatura Ödeme işlemleri (Elektirik, Su, Digiturk, Telefon), Cardplus kredi kartınız ile ilgili tüm işlemler(Kredi Kartı ekstre görüntüleme, ödeme, başka Cardplus kartı ödeme), Havale ve EFT işlemleri, avantajlı faiz oranlarıyla mevduat hesabı açma ve özel kur ile döviz işlemleri, Anında nakit avans, Bireysel ve Ticari müşterilere özel sayfa Creditwest müşterilerine özel olarak sunuluyor.

Nakit para kullanmadan mobil ödeme sistemi Local Pay

Local pay, nakit ve kredi kartı olmadan cep telefonu üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde alışveriş yapma imkânı sağlıyor. Creditwest Bank müşterileri şu anda 500’e yakın market, benzin istasyonu, eczane, restorant, tekstil ve alışverişin en yoğun olduğu noktalarda Local pay kullanarak temassız mobil ödeme olan Local pay kolaylığından yararlanıyor. Ödeme vadesiz hesaptan veya bakiyenin uygun olmadığı durumlarda Digital Limit’ten gerçekleşebiliyor.

Günlük bankacılık işlemlerinin en pratik yolu West Notifier

Creditwest Bank’ın West Notifier uygulaması hızlı, pratik ve günlük yapılan birçok bankacılık işlemini bir noktada birleştiren bir platformdur. West Notifier ile günlük olarak kullanılan fatura ödemeleri(elektrik, su, iletişim) tek dokunuşla ödenebilir, hesap bakiyeleri görüntülenebilir, vadeli hesapların vade günü geldiğinde bildirim alınıp yatırım yapılabilir.

Ayrıca hesaplararası hızlıca ve kolayca para transferi gerçekleştirebilir, Döviz Kur Alarmı sayesinde kur oranı belirleyerek döviz alış ve satış işlemi gerçekleşebilir. Ayrıca Creditwest Bank Noble ve West Card kredi kartları dönem içi ve geçmiş ekstreleri görüntüleyerek kredi kart borcu anında ödenebilir, Kredi kartının kayıp veya çalıntı durumunda hemen uygulama üzerinden bildirim yapılabilir, kredi kartı dondurabilir veya çalıntı durumunda iptali gerçekleştirilebilir.