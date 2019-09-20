Davalarını cezaevinde bekleyecekler

Doğanköy’de evinde, uyuşturucu, silah, mermi, eski eser ve define arama aletleri bulunan polis memuru Z.D.’nin suç ortakları C.S. ve S.B., dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis, zanlıların 20 Haziran tarihinde tutuklanan polis memuru Z.D.’nin suç ortakları olduğunu ve yaklaşık üç aydır arandıklarını söyledi.

Polis, zanlı C.S.’nin yurt dışından tabanca ve canlı mermi ithal ettiğini söyledi.

Zanlıların 8 Eylül tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandıklarını kaydeden polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak toplamda haklarında 8 gün tutukluluk emri alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ve her ikisinin de ülkede turist statüsünde bulunduklarını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme her iki zanlının 1 ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.