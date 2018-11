DAÜ mezunu Qatar Airways’de müdür oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarından Ziya Ediz Gürsan, Doha merkezli Katar’ın ulusal havayolu Qatar Airways’in Fiyatlandırma Müdürü oldu.

Ziya Ediz Gürsan 2006 yılında Endüstri Mühendisi olarak mezun olup askerliğini tamamladıktan sonra 2007 yılında Alman Lufthansa ile Türk Hava Yolları’nın ortaklığı olan SunExpress Havayolları Gelir Yönetimi bölümünde kariyerine başlamış ve her yıl terfi alarak 4 yıl gibi kısa bir sürede SunExpress Havayolları’nın Gelir Yönetimi Müdürü olmuş ve 3 yıl bu pozisyonda başarı ile görev yaptıktan sonra da 2014 yılında AtlasGlobal Havayolları’na geçerek firmanın Gürcistan Ülke Yöneticisi (Country Manager of Georgia) olarak Tiflis’te görev yapmaya başlamıştır. Yaklaşık 2 yıl bu görevi başarı ile yaptıktan sonra AtlasGlobal’in İstanbul Genel Merkez’inde Fiyatlandırma Yöneticiliği görevine getirilen Ziya Ediz Gürsan, aldığı teklifi değerlendirerek Ekim ayı içerisinde Katar’ın başkenti Doha’da Katar’ın devlet havayolu kuruluşu Qatar Airways’de Fiyatlandırma Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Ziya Ediz Gürsan, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde sadece İngiliz dilinde kaliteli bir eğitim almadığını, ayni zamanda yabancı kültürleri de yakından tanıma olanağını bulduğuna değinerek öğrencilerine bu fırsatı sunan DAÜ’ye ve bölümüne teşekkür etti.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak’ın verdiği bilgiye göre Endüstri Mühendisleri ile İşletme Mühendisleri sanılanın aksine sadece her tür ürünün imalatının yapıldığı fabrikalarda değil, ayni zamanda hizmet sektöründe (danışmanlık, ulaşım, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, marka yöneticiliği, yazılım, turizm, eğitim, telekomünikasyon, pazarlama, insan kaynakları vs.), inşaat ve çıkarma (extraction of petroleum, natural gas, mine etc.) firmalarında da başarıyla yöneticilik yapmakta ve firmaların daha az harcama ile daha çok ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunmalarına katkıda bulunmaktadırlar.

Çift Anadal programları ile başarılı öğrencilerine Makine Mühendisliği ya da İşletme (Business Administration) diploması alabilme olanağını da sağlayan Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye’nin sadece 4 üniversitesinde bulunan ABET akreditasyonuna da sahiptir (abet.org). İlk mezunlarını verdiği 1998 yılından itibaren imalat, hizmet, inşaat ve çıkarma sektörlerinin marka olmuş ulusal ve uluslararası firmalarında yöneticilik yapmakta olan Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği mezunları, ayrıca MIT ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü üniversitelerinde lisansüstü programlara da kabul almakta ve yüksek başarıyla mezun olup ayrıca akademisyen olarak da görev yapmaktadırlar.