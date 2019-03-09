YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre; kaybolan kadın ülkede turist olarak bulunuyordu ve bugün öğle saatlerinde tur ile katıldığı gezide kayboldu.

Turist kafilesinde eksik olduğunun anlaşılması üzerine, Olga Savva'nın (72) kaybolduğu ortaya çıkınca devreye Sivil Savunma ve Girne İtfaiye Şube ekipleri girdi.

Otobüste olmadığı anlaşılınca kaybolduğu fark edildi

Bufavento Kalesi’ne gezmek için çıkan turist kafilesi arasında yer aldığı öğrenilen turist kadın arkadaşlarının yanından uzaklaşınca otobüsü kaçırdı. Arkadaşlarının talebi üzerine otobüste yapılan sayımda kaybolduğu öğrenilen kadın için polisten yardım çağrısı talep edildi.

Sivil Savunma ve Girne İtfaiye Şube’de görevli polis ekiplerini kısa sürede olay yerine gitmesi ile kayıp kadın bulunarak arkadaşlarının yanına götürüldü.

Edinilen bilgide, kaybolan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivil Savunma konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Güney Kıbrıs bölgesinden 9 Mart 2018 tarihinde saat 11.00'de yürüyüş amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geçen 12 kişilik turist kafilesinden Olga Savva (72) isimli bayan, yürüyüş esnasında kaybolmuştur. Alo 101 hattına saat 13.35'de yapılan ihbarın ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Yapılan aramalar sonucu kayıp kişi Degirmenlik - Girne Dağyolun’da bulunan köpek barınağının, kuzey doğusunda bulunarak emniyete alınmıştır. Kayıp şahsın sağlık durumu iyidir.