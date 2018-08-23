Cyprusinno'dan Toplumlararası İş Forumu toplantısı

CyprusInno Lefkoşa ara bölgede, Home for Cooperation binasında, Toplumlararası İş Forumu gerçekleştiriyor.

31 Ağustos Cuma günü 18.00 – 20.00 saatleri arasında yaqpılacak etkinliğin ardından girişimci katılımcılara yönelik bir kaynaşma etkinliği düzenlenecek.

CyprusInno’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte Foruma Kıbrıs Sanayi ve Ticaret Odası’ndan Manthos Mavrommatis, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan İzzet Adiloğlu, Sapienta Economics’ten Fiona Mullen, PRIO Kıbrıs’tan Mete Hatay ve CyprusInno kurucu ortakları Steven W. Stavrou ile Burak Berk Doluay konuşma yapacak.

Konuşmacılar, teorik, politik ve pratik açıdan toplumlararası iş birlikleri üzerine bilgi verecek ve gerçek hayattan örnekler ile toplumlararası işletmelerin yaratacağı fayda ve zorluklara değinecek.

Açıklamaya göre, Lefkoşa İngiliz Yüksek komiserliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Sanayi ve Ticaret Odası tarafından desteklenen organizasyon, Amerika Birleşik Devletleri Lefkoşa Büyükelçiliği sponsorluğunda düzenleniyor.