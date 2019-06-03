'Crafts and Vintage Bazaar' yapıldı. 

Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez dress code konseptine sahip 'Crafts and Vintage Bazaar' geçtiğimiz Cumartesi günü Zahra11 Coffee Shop’ta yapıldı.

İlginin ve katılımın yoğun olduğu etkinlikte, katılımcılar tasarım, atıştırmalık ve vintage kıyafetler ile buluştu.

80’ler ve 90’lar konseptli etkinlikte, katılımcılar dönemi yansıtan kıyafetler giyerken, gece boyunca dönem müzikleriyle de keyifli dakikalar geçirdiler.

18 farklı standın kurulduğu akşamda, standlara olan ilgi dikkat çekti.