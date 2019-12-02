Meltem SONAY

TDP Genel Başkanı, eski Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, çöken okul inşaatını Meclis gündemine taşıdı… Tek katlı bir binada böyle bir olayın meydana gelmesinin akıl almaz olduğuna vurgu yapan Özyiğit, 8 aylık işin 40 günde bitirilmesinin istendiğine’ ilişkin iddianın araştırılması gerektiğine işaret etti.

TDP Genel Başkanı, eski Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, o gençlerden birinin babasının da vefatı dolayısıyla bir yıl önce yaşanan sel felaketinde kaybedilen 4 canı anımsattı, soruşturmaya ilişkin raporun bir an önce yayınlanması gerekliliğine işaret etti.

Girne’de çöken okul inşaatına ilişkin konuşan Özyiğit, okul eksiklikleri ve ihtiyaçlarına işaret etti, özellikle Girne’de Püsküllü mevkiinde bir okul yapımı için proje hazırlatıldığını ve onayının da alındığını hatırlattı.

İhaleye geç çıkıldığını öğrencilerin de kendilerinin hiç onaylamadığı şekilde özel bir okula yönlendirildiğini söyleyen Özyiğit, inşaatı süren okul binasının da çöktüğüne işaret etti.

İnşaatın planlama ve inşaatın gözetimi ve denetimi altında olduğunun söylendiğini ancak, tek katlı bir binada böyle bir olayın meydana gelmesinin akıl almaz olduğuna vurgu yapan Özyiğit, YENİDÜZEN’de yer alan bir müteahhide ait ‘8 aylık işin 40 günde bitirilmesinin istendiğine’ ilişkin iddianın araştırılması gerektiğine işaret etti.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“Çocukları harnubun, zeytinin altında mı tutacaktık?”

“Çöken inşaata mı üzüleyim, açıklamalara mı bilemiyorum” diyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ihalenin süresinin 150 gün olduğunu, talep olursa da ek süre verilebileceğini söyledi.

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, çöken inşaatla ilgili bilgi vermekten öte, yapılan açıklamalara ilişkin sitemlerde bulundu, o açıklamalara yanıt vermeye çalıştı.

“Açıklama isteyen herkes gelsin bu dosyaları verelim, her şeyde siyaset, her şeyde siyaset bu hale geldik” diyen Bakan Çavuşoğlu, tarafsız komisyonun inceleme yapacağını kaydetti.

“İnşaat başlayalı 40 günü geçti, nasıl 40 günde bitirilmesini istenecekti” diyerek, ‘inşaatın demir işlerinin 40 günde bitirilmesinin istendiğine ilişkin’ iddiaları yalanladı, “Kim yazıyorsa yalan yazıyor” dedi.

“Çocukları harnubun, zeytinin altında mı tutacaktık” diyen Bakan Çavuşoğlu, artan ihtiyaca bağlı olarak okul yapılmaya çalışıldığını, bu sürede de bazı çocukların özel bir okula yerleştirildiğini söyledi.

Hatanın tamamen ‘işçilik hatası’ olduğunu savunan Bakan Çavuşoğlu, inşaatın yıkılan bölümünün, 400 metreye yakın bir bölüm olduğunu, diğer bölümlerde sıvaların tamamlandığını belirtti.

İlgili mühendisin işini titizlikle yapan biri olduğunu da söyleyen Bakan Çavuşoğlu, inşaata ilişkin görüntüler de gösterdi.

Çöken inşaatta yaralanan işçilerin de ziyaret edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, işçilerin ziyaret edilmediğine ilişkin haberleri de eleştirdi, “alnımız açık, başımız dik işimizin başındayız” dedi.

Arıklı: “Avukat mısınız kardeşim, size ne?

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Eğitim Bakanı’nın ilgili şirketi aklayacak açıklamalarını eleştirdi, ‘Avukat mısınız kardeşim, size ne? Sizin işiniz değil”. Arıklı, sebebi teknik ekiplerin incelemesi sonrası çıkacak raporların ortaya koyacağını, Eğitim Bakanı’nın işi olmadığını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan:

“Soruşturma başlatıldı, rapor paylaşılacak”

Çöken okul inşaatına ilişkin bilgi veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, oluşturulan ekibin şu anda inşaat alanında gerekli soruşturmayı yapmaya başladığını ifade etti, çıkacak raporun da kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

İnşaatın kaçak olmadığını, denetlendiğini ve tüm prosedürlerin yerine getirilmiş olduğunu söyleyen Bakan Atakan, kesin olmayan ilk bulgunun kalıp sisteminin kuruluşunda kaynaklanan sıkıntı olduğunu da kaydetti.