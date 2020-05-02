Cinayet zanlılarını evinde sakladı

Kıbrıs’ın güneyinde cinayet işledikleri gerekçesi ile aranan ve yasadışı yollardan kuzeye geçen V.E.M. ve T.E.H.'yi evinde sakladığı iddiası ile tutuklanan M.Ö. bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli ifade veren polis memuru Ayhan Arabi olayla ilgili bulguları aktardı.

Arabi, M.Ö.’nün 11 Nisan’da Güzelyurt Gayretköy’de 1. Derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmekle suçlandığını söyledi.

Polis zanlının 10 Nisan 2020 tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde meydana gelen cinayet meselesinden dolayı aranan Suriye uyruklu V.E.M. ve T.E.H.'nin,1 derecede askeri yasak bölgeden kuzeye geçmelerini sağladığını ve 4 gün boyunca söz konusu kişileri evinde sakladığını aktardı

Polis zanlılar V.E.M. ve T.E.H’nin, 30 Nisan’da Mağusa'da tespit edilerek tutuklandıklarını ve aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerine 3 gün tutuklama emri alındığını söyledi.

Polis memuru Ayhan Arabi zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini ve ifadelerinde huzurda bulunan zanlının kendilerini alıp evinde sakladığını beyan etmeleri üzerine zanlının da alınan derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Arabi tutuklanan zanlı M.Ö.’nün itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin diğer zanlıların ifadeleri ile birlikte teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek bu aşamada zanlının diğer zanlılar ile davaların birleştirilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.