Ciklos’ta kaza, 1 hafif yaralı
Lefkoşa Girne Anayolu’nun Ciklos mevkiinde bu sabah meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.
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Lefkoşa Girne Anayolu’nun Ciklos mevkiinde bu sabah meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.
Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza, Girne’den Lefkoşa’ya seyreden LP 462 plakalı araç sürücüsünün bariyerlere çarpmasıyla yaşandı.
Kaza nedeniyle bir süre tıkanan trafik, aracın yoldan çekilmesiyle normal seyrine döndü.
Ayrıntılar az sonra…
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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