Çiftçiler Birliği'nde görev yeniden Kelle’nin

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin (KTÇB) 35’inci Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de yer alan seçimli genel kurulda, başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

Başkanlık için Hüseyin Çavuş Kelle ile İbrahim Alkan’ın yarıştığı genel kurulda Hüseyin Çavuş Kelle yeniden başkan seçildi. Genel Kurulda Genel Kurul'da 949 kişi oy kullandı.

Genel Kurul’un açılışında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, toplumların ekonomik yaşantılarının tarım ve üretimle başladığını belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun en eski örgütlerinde biri olan KTÇB’nin 75’inci yaşını kutluyor olmasının önemli olduğunu söyledi.

Şahali, kamu tüzel kişiliği olarak KTÇB’nin yasayla birlikte bir meslek örgütü haline geldiğini vurgulayarak, tarımsal faaliyetlerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması ve üreticilerin refahının artması için yasada belirtilen ilke ve esaslara uygun davranmanın önemine değindi.



