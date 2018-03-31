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Çiftçiler Birliği'nde görev yeniden Kelle’nin

Çiftçiler Birliği'nde görev yeniden Kelle’nin

Başkanlık için Hüseyin Çavuş Kelle ile İbrahim Alkan’ın yarıştığı genel kurulda Hüseyin Çavuş Kelle yeniden başkan seç

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 Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin (KTÇB)  35’inci Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.
Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de  yer alan seçimli genel kurulda, başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.
Başkanlık için  Hüseyin Çavuş Kelle ile  İbrahim Alkan’ın  yarıştığı genel kurulda Hüseyin Çavuş Kelle yeniden başkan seçildi.  Genel Kurulda Genel Kurul'da 949 kişi oy kullandı.

Genel Kurul’un açılışında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali,  toplumların ekonomik yaşantılarının  tarım ve üretimle başladığını belirterek,  Kıbrıs Türk toplumunun  en eski örgütlerinde biri olan KTÇB’nin 75’inci yaşını kutluyor olmasının önemli olduğunu söyledi.
Şahali,  kamu tüzel kişiliği olarak KTÇB’nin  yasayla birlikte  bir meslek örgütü haline geldiğini vurgulayarak,   tarımsal faaliyetlerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması ve üreticilerin  refahının artması için  yasada belirtilen  ilke ve esaslara uygun davranmanın önemine değindi.

 

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