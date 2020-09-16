Charles Michel Kıbrıs’ta
Avrupa Konseyi Başkanı (EUCO) Charles Michel, AB-Türkiye ilişkilerinin görüşüleceği 24 Eylül’deki özel AB Konseyi Zirvesi öncesinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’le görüşmek amacıyla Kıbrıs’a geldi.
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Avrupa Konseyi Başkanı (EUCO) Charles Michel, AB-Türkiye ilişkilerinin görüşüleceği 24 Eylül’deki özel AB Konseyi Zirvesi öncesinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’le görüşmek amacıyla Kıbrıs’a geldi.
Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giden Michel, Anastasiades’le baş başa görüştükten sonra geniş kapsamlı görüşmelere geçildi.
EUCO Başkanı dün Yunanistan Başbakan Kyriakos Mitsotakis ile Atina’da görüşmüştü.
Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, dün Avrupa Konseyi’nin, “Türkiye’ye daha başka yaptırımlar yapılmasını görüşmesi gerektiğini” belirtmişti.
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Etiketler : Charles Michel, AB
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