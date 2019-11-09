“Çek yasağı olan kişilere döviz bürosu izni verildi”

Dila ŞİMŞEK

Döviz Bürosu İşletmecisi Taner Hastan, çek yasaklı kişilere işletme kurma izni verildiğini ileri sürdü.

YENİDÜZEN’e konuşan Monex Exchange Ltd. Direktörü Taner Hastan, döviz bürosu açacak kişilerin güven vermesi gerektiğini vurguladı.

Hastan, döviz sektörü ile ilgili yasanın 1997’den kalma olduğu için günümüz ekonomisi ile uyuşmadığını söyleyerek, düzeltmeler yapılması gerektiğine işaret etti.

Hastan, “Ekonominin gerekliliği göz önünde bulundurulmadan döviz bürosu açma izinleri verilmiştir. Sektörde en önemli şart güven vasfı olmasına rağmen, Merkez Bankası’na göre çek yasaklı kişilere izin verildi” dedi.

“Yasamız çok eski”

Mevcut tebliğin düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Hastan, “Bakanlar Kurulu onayına tabidir yasadaki boşluklar kapatılabilir. Yasada fıkra altı çok açık değil ve tadilata ihtiyacı var… Bu gibi boşluklar, sektörde sıkıntılara sebep oluyor” diye konuştu.

Hastan mevcut yasada madde 6’nın şu şekilde olduğunu söyledi: “Döviz Bürosu hissedar, direktör ve yöneticilerinin, müflis, konkordato ilan etmiş veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi hapis veya cezası ne olursa olsun zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile uyuşturucu madde pazarlama, kaçakçılık suçları, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmaması”

“Büro açmak için minimum 100 Bin Euro sermaye gerekirken, 10 Bin Euro ile açanlar oluyor”

Döviz bürolarının, eczaneler gibi, belirli mesafe aralıklarına açılmasına izin verilmesi gerektiğini dile getirdi. Hastan, “Türkiye’deki bürolar, has altın alım satımı yapabiliyor. Yurt dışına para transferi de mevcuttur” dedi.

Yeterli denetim yapılmadığına inanan Hastan, “Büro açmak için minimum 100 Bin Euro sermaye gerekirken, 10 Bin Euro ile açanlar oluyor. Bürolar, haftanın belirli günleri açık olmasına rağmen, keyfi olarak işletme söz konusu” şeklinde konuştu.

“Gelen turiste iyi hizmet sunmak için gerekli tüzüğe sahip değiliz”

Hastan, ülkeye gelen turistlerin nakit yerine kart taşımayı tercih ettiğini belirtti. “2000’li yıllara kadar turistler seyahat çeklerini yanında getirir, belirli bir komisyon karşılığı bozarlardı. Şu an ise kredi kartları ile bunu yapmak istiyorlar ancak yasamız buna engel” dedi.

Tutar sınırlaması koyarak banka kartları aracılığıyla yabancı para alım satımı yapılması gerektiğini vurguladı.

Yeni izinler vermekten ziyade, döviz bürolarının faaliyet esaslarının değiştirilmesini söyledi.