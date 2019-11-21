Çalışma affı yürürlükte

Kayıt dışı duruma düşmüş işçilerin kayıt altına alınması için hazırlanan “Çalışma Affı” yasası yürürlüğe girdi.

Sadece çalışma ön izini ile ülkeye gelen işçileri kapsayan affa başvurular, 16 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek.

Çalışma Affına 16 Şubat 2020 tarihine kadar başvurmayanlara çok sıkı denetimler uygulanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çalışma Affının 19 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

Sucuoğlu, kayıt dışı durumuna düşmüş KKTC sınırları içerisinde yaşayan işçilerin kayıt altına alınması için hazırlanan Çalışma Affı Yasası’nın, Meclis’ten oybirliğiyle geçip Cumhurbaşkanı’nın da imzalamasından sonra yürürlüğe girdiğini söyledi.

Affın 90 günlük bir süreyi kapsadığını dile getiren Sucuoğlu, 16 Şubat 2020 tarihinde 90 günün dolacağını, bu süre içerisinde müracaatların yapılması gerektiğini vurguladı.

Sucuoğlu, müracaatların yapılmasının ardından Affın 40 gün içinde sonuçlandırılacağını da kaydetti.

3. ÜLKEDEN İŞÇİ GETİLMESİ BİR SÜRELİĞİNE KALDIRILDI

Af süresince sadece 3. ülkeden getirilecek işçilerle ilgili Bakanlığın uygun göreceği süreye kadar işçi getirilmesinin kaldırıldığını vurgulayan Sucuoğlu, fakat istisnai durumlarda sadece Bakanlığın ve Lefkoşa Çalışma Dairesi’ne yapılacak müracaatların değerlendirilmesinden sonra istisnai izinlerin verilebileceğini kaydetti.

Af süresince müfettişlerin aynı yoğunlukta denetimlerine devam edeceğini dile getiren Sucuoğlu, kayıt dışı yakalanan işçilerin de aftan yararlanma anlamında kendilerine yönlendirileceğini, onun dışında ülkeye vize veya başka koşullarda gelenler için ise bugüne kadar uygulanan prosedürün aynen uygulanacağını belirtti.



YOL HARİTASI…

Aftan yararlanmak isteyenler için izlenecek yol haritasını da açıklayan Sucuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“İlk önce durum kontrolü için güncel Polis Genel Müdürlüğü ‘giriş çıkış raporu’ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Çalışma Dairesi bölge amirliklerine başvuru; işveren ve/veya işveren temsilcisi tarafından csgb.gov.ct.tr adresinden online başvuru; Durum kontrolünün ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın zemin katında yer alan ‘istihdam masasına’ başvuru; İstihdam masasından onay aldıktan sonra aynı gün vezneye bir Asgari Ücret (3 Bin 4 Yüz TL) harç yatırma ve Muhaceret Masasında çalışma izin işlemlerine başlama; muhaceret onayı aldıktan sonra 40 gün içerisinde çalışma izni mührü alınacak”.

İNTERNET ÜZERİNDEN BİLGİ ALINABİLİR

Bilgi almak isteyenlerin Çalışma Dairesi Amirlikleri, ücretsiz olan ALO 102 bilgi hattı ve csgb.gov.ct.tr adresinden, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaşabileceklerini vurgulayan Sucuoğlu, bu Affın sadece çalışma ön izni ile ülkeye gelen ve burada kayıt dışılığa düşen işçiler için olduğunu söyledi.

Aftan yararlanma çağrısında bulunan Sucuoğlu, affın çıkasıyla birlikte tekrar bu duruma düşülmemesi için de çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

16 ŞUBAT’TAN SONRA HİÇBİR TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK

16 Şubat 2020’den sonra çok daha yoğun ve kapsamlı denetlemelerin yapılacağını vurgulayan Sucuoğlu, affı küçümseyip kaçak çalışanları kaydetmeme düşüncesinde olanlara da seslenerek, “bu konuda kesinlikle taviz yoktur. 16 Şubat’tan sonra hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyecektir” dedi.

Kayıt dışılığı, dünya standartlarında kabul edilebilen seviyelere indirmeyi hedeflediklerini dile getiren Sucuoğlu, gerekli tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini kaydetti.

GELEN İŞÇİLER MESLEK SERTİFİKALARI İLE GELECEK

Meslek grubu ile ilgili de Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol dolayısıyla, 86 meslek grubunun sertifikalarıyla ülkeye geleceğini dile getiren Sucuoğlu, farklı meslek grubuyla ilgili Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda sertifikaların tasdik edileceğini belirtti.

Düz işçilerde herhangi sertifika aranmayacağını söyleyen Sucuoğlu, bakıcı ve ev hizmetleri kapsamında gelenlerin de başvurularını eskisi gibi yapabileceklerini belirtti.