Bu kış ısınmak zor

Dila ŞİMŞEK

Havaların soğumasıyla birlikte, ‘ısınma’ için soba yakma zamanı da geldi… Tüp gaz, elektrik, odun seçeneklerinin hepsinde geçtiğimiz yıla oranda fiyatlar arttı, bu kış bu fiyatlarla ısınmak zorlaştı.

Tüp gaz fiyatlarına zam yapılırken, odun fiyatlarının da geçen seneye göre neredeyse iki katına yükseldi.

Elektrikte kışlık tarifeye geçildi, günün ‘en pahalı’ saatleri olan akşam saatlerinde ısınmak için kullanılacak elektrikli ısıtıcılar da, aylık faturaya ciddi şekilde etki ediyor. Akşam saatlerinde kullanılan elektriğin ücreti, saati 1.29 kilowatt olarak yansıyor.

Kaçak kesimlerle gündemden düşmeyen, ‘daha uygun’ olduğu gerekçesiyle vatandaşların kış aylarında ısınmak için oldukça eğilim gösterdiği odun satışlarında fiyatlar arttı.

Piyasada fiyat farklılıkları yaşandığı, özellikle Orman Dairesi ile özel firmaların belirlediği ücretlerde neredeyse yarı yarıya fark olduğu da görüldü.

Orman Dairesi’nde 1 ton (2 ster) odunun fiyatı 560 TL.

Piyasada bir küçük van odun 800 TL ile 1000 TL arasında değişiyor.

Elektrikte ise 1 kilowatt enerji maliyeti gündüz 0.97 TL’yken, akşamları ise 1.29 TL’den hesaplanıyor.

3 kiloluk kömür 12 TL’ye satılıyor.

Tüp gaz 65 veya 66 TL’ye satılıyor.

Klima fiyatları 3500 liradan başlayarak 6000 TL’ye yükseliyor.

Elektrikli sobaların fiyatları ise, 90 TL ile 350 TL arasında değişiyor.

Gaz yağının litre fiyatı 4.04 TL’yken, gaz yağı sobalarının fiyatı ise 350 TL’den başlayarak kalitesine göre 2500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Orman Dairesi’nde odun 340’tan, 560 TL’ye…

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’ndan alınan bilgiye göre, yaklaşık 1 ton (2 ster) odun 560 TL’ye satılıyor. Geçtiğimiz sene aynı oranda odunun fiyatı ise 340 TL’ydi.

Piyasada geçen sene 500 ile 750 TL arasında değişen odunun, bu sene 800 TL’den başlayıp 1000 TL’yi bulduğu öğrenildi. 3 kiloluk kömürün 12 TL’ye satıldığı kaydedildi.

Klimayla ısınma ‘ortalama’ 150- 200 TL’ye kadar faturaya yansıyor…

Elektrikte ise 1 kilowatt enerji maliyeti 0.9763 TL. Klima ve soba satıcılarından alınan bilgiye göre, günde beş saat ısınma için kullanılan elektrik, günde 5 TL, ayda 150 TL’ye denk geliyor.

Klima fiyatları 3500 liradan başlayarak 6000 TL’ye yükseliyor. Elektrikli sobaların fiyatları ise, 90 TL ile 350 TL arasında değişiyor.

Tüp gazda Kasım ayında artışa gidilmiş, zamda anlaşan firmalar, artış miktarı konusunda anlaşamamıştı. 60 TL’lik tüp gazın fiyatı arttırılarak, 65 veya 66 TL’ye satışa sunulmaya başlandı.

Gaz yağının fiyatı 4.04 TL’yken, sobanın fiyatı ise 350 TL’den başlayarak kalitesine göre 2500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Zaim Kömürleri ve Odunculuk Direktörü Önder Zaim:

“Yasal çalışan şirketler olarak haksız rekabet istemiyoruz”

Zaim Kömürleri ve Odunculuk Direktörü Önder Zaim ülkenin her yerine nakliye yapıldığını ve 1 küçük van dolusu odunun 800 TL’ye satışa sunulduğunu belirtti.

Zaim, güneyde ise aynı oranda odunun 500 Euro olduğunu söyledi.

3 kiloluk kömürün ise 12 TL’ye satıldığını ifade eden Zaim, güneyde bu fiyatın 5 buçuk Euro olduğunu dile getirdi.

Kaçak odunculardan yakınan Zaim, “Kayıtsız olarak bu işi yapan çok insan var. Devletin etkin denetimi gerekiyor. Biz bu işi tamamen yasal olarak, vergilerimizi ve çalışanlarımızın hakkını ödeyerek yapıyoruz. Ancak bunu kaçak yapan insanlar, daha az maliyetle piyasada… Bu konuda şikayetimizi Orman Dairesi’ne belirttiğimizde, Kaymakamlığın sorumluluğu olduğunu, oradan ise Çevre Bakanlığının sorumluluğu olduğu cevabını aldık. Yani herkes sorumluluğu diğer kuruma yüklüyor. Yasal çalışan şirketler olarak haksız rekabet istemiyoruz. Kaçak oduncular, kayıtsız, kontrolsüz satış ve yarı fiyata insanları kandırıyor, yaş odun, incir ve akasya ağacı demeden her ağacı kesiyor. Bunun önüne geçmek de yetkililerin görevidir” şeklinde konuştu.

Odun satıcısı Necat Besim:

“Bu sene odun kıtlığı var”

Odun satıcısı Necat Besim, 1 küçük van dolusu odunun 1000 TL’ye satışa sunulduğunu, odunların müşterinin evine teslim edildiğini kaydetti. Bu sene ‘odun kıtlığı’ yaşandığını belirten Besim, bunun sebebi olarak narenciye ağaçlarına verilen teşviğin kaldırılmasını gösterdi.

Besim, “Ağaç başı 30 TL teşvik verilirdi, gençleştirme ve ilaçlamalar için. Ancak geçen sene bu yapılmadığı için, bu senenin ürününü etkiledi. İnsanlar ağaç yetiştirmekten kaçındı” dedi.

Kaçak odunculara dikkat çeken Besim, “Kim izinli, kim izinsiz bilmiyoruz. Kaçak odun var ve bu önlenebilir bir sorundur. Ancak bu tabii ki yetkililerin görevidir. Odun kesme izni olan sayılı firma var. Yeterli denetim olmadığı için, insanlar istediği gibi odun satışlarını daha düşük maliyetle, daha düşük fiyata satışa sunuyor. İnsanları da yaş veya kötü odun satarak yanıltıyorlar” diye devam etti.

Besim, herkesi sadece izinli kişilerden alışveriş yapmaya çağırdı.

Aranır Elektrik ve Mühendislik Direktörü Hüseyin Aranır:

“Akşam en yoğun ve en pahalı saatler… Faturaya da yansıyor”

Aranır Elektrik ve Mühendislik Direktörü Hüseyin Aranır, elektrikli sobanın en ucuz 90 TL’ye bulunabileceğini, fiyatın 350 TL’ye kadar yükseldiğini söyledi. Aranır, klimaların ise 3500 TL’den başlayarak 6000 TL’yi bulduğunu kaydetti.

Evlerdeki elektrikle, günde ortalama beş saat ısınma araçlarını kullanan bir ailenin günlük kullanımının 5 TL olduğunu ifade ederken, bu miktarın kullanıma göre azalıp yükselebileceğini belirtti.

Aranır, “Kendi evimde ısınmak için tüp gaz ve elektrik kullanıyorum. Açıkçası ikisi arasında büyük bir fark yok, ancak odunla ısınmak çok daha hesaplı. Elektrik kullanımı tarifeye göre de değişebiliyor, ancak yoğun saatler akşam olduğu için, herkesin evde olduğu ve kullanımın en yüksek olduğu saate en yüksek tarife denk geliyor. Yani kilowatt 0.97’den, 1.20’ye yükseliyor. Bu da aylık faturayı ciddi şekilde etkiler” şeklinde konuştu.

Tüp gaza Kasım’da 5-6 TL’lik zam gelmişti…

Tüp gaz tedarikçisi firmalar gaza zam kararında hemfikir olmuş, zammın oranı konusunda ise uyuşamamıştı.

Kasım’da yapılan zam ile 60 TL’ye satılan 10 kg’luk tüp gazın fiyatı Jet Gaz ve Inter Gaz’da 66 TL, Koop Gaz’da ise 65 TL’ye çıktı.

Gazın fiyatlarının artması için ortak anlayış birliğine varan gaz şirketleriyle hükümet arasında süren görüşmeler sonucunda farklı fiyatlar ortaya çıktı. Hükümet kanadı zammın düşük yansıtılması için girişim yaparken, 4 TL’lik bir artış önerdi.

Bu öneriye karşın Jet Gaz ve Inter Gaz 66 TL’de ısrarcı oldu.

Koop Gaz ise 5 TL’lik zamma onay vererek gazı 65 TL’ye satacaklarını bildirdi.