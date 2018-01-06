"Bu gidişata dur diyecek, geleceği birlikte kuracağız!"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “memlekette rüşvet normal bir prosedür haline gelmişken, yolsuzluk, adaletsizlik, hukuksuzluk almış başını gitmişken, endişe ediyorum ki böyle şeylerle karşı karşıya kalan gençler ülkeden göç etmeyi düşünecekler. İşte bu bizim için çok kötü olacak. Biz danışmanlık hizmeti de veren, proje hazırlanmasına yardım eden ve fonlardan faydalanılması konusunda yol gösteren, gençleri güçlerini birleştirerek girişim yapmaya, üretmeye teşvik eden gençlik merkezleri yaratacağız. Gençlerimize sarılacağız, geleceği birlikte kuracağız” dedi. Lefkoşa’da gençlerle buluşan Erhürman konuşmasında UBP-DP Hükümeti’nin ülkede yarattığı tahribatın boyutlarını da anlatarak bu gidişata dur demek için gençlerden tam yetki istedi. Yaklaşık üç saat süren toplantıda gençlere sorularını sorma fırsatı yaratılırken, CTP’nin gençlere ve ülkeye yönelik yeni dönem politikaları hakkında bilgi verildi. Gençlerin bu ülkede girişim yapmasının önünün açılacağının sözünü veren Erhürman, sıfır faizli, uzun vadeli krediler vereceklerini söyledi.

“5 sene daha iktidar olurlarsa peşkeş çekilmemiş yer kalmayacak”

Genel Başkan Erhürman bu seçimin çok kritik bir seçim olduğunu söyleyerek, 20 aydır iktidarda olan UBP-DP ortaklığıyla ilgili çok ciddi iddialar ileri sürdüklerini, bu iddiaların doğruluğunun mahkeme kararlarıyla tescillendiğini, başka ülkelerde bu tip durumlarda hükümetlerin istifa ettiğini ve bu hukuksuzlukları yapanların tekrar aday olmadıklarını söyledi. Erhürman şöyle konuştu:

“20 ay içerisinde yaptıkları tüm usulsüzlükleri mahkemeye taşıdık ve tüm davaları kazandık. İki bin kişi bir gün bile bu ülkede ikamet edip etmediğine bakılmaksızın, bakanlar kurulu kararıyla vatandaş yapıldı. Bu ülkede yıllardır çalışma izniyle çalışıp vatandaş olamamış, bu ülkede doğup bu ülkede büyümüş insanlar vatandaş yapılmazken, kimileri bir günlük turist vizesiyle geldiler, vatandaşlığı alıp gittiler. Seçime beş kala kırsal kesim arazileri yüzünden gençleri birbirlerine düşürdüler. 700 bin doları bir gecede bankadan çektiği dekontlarla kanıtlandı. Özgürgün tek bir açıklama yapmadı, yalandır, yanlıştır demedi. Bütün parti başkanlarının katıldığı programlara çıkmıyor. Karşımızda öyle bir başbakan var ki kimseyi kaale almıyor. Bir de çıkıp diyor ki ‘20 ayda yaptıklarımızı 5 yıla yaymak için onay istiyoruz’. 20 ayda bunları yapabilmişlerse 5 yılda neler yaparlar bunu düşünmek bile istemiyoruz. ‘Eğer iktidara tekrar gelirsek Karpaz emirnamesini yırtıp atacağız’ diyorlar. İşte yarım kalan işleri bunlardır. 5 senelik onayı alırlarsa ve tamamlayamadıkları şeyleri tamamlarlarsa bu ülkede peşkeş çekilmemiş yer kalmayacak. Esas endişemiz bu”.

“Öz güven sahibi, üreten bireyler yaratabilmek…”

Aktif, katılımcı, üreten, yaratıcı, öz güven ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler olabilmeleri için gençlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, gerekli kaynakların sağlanması, farklı genç gruplarını ortak paydalarda buluşturarak potansiyellerini ortaya çıkarabilme imkanının tanınması gibi konulara çok önem verdiklerini belirten Erhürman, sanat ve spor alanlarında özel yetenekli gençlerin küçük yaşlardan belirlenmesi için projelerin uygulamaya konulacağını, bu projeler çerçevesinde belirlenen gençlerin yetiştirilmesini destekleyeceklerini ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından sanatçıların sanatlarını ülkemiz adına icra edebilmelerini, sporcuların uluslararası müsabakalarda ülkemiz adına yarışmalarını sağlayacaklarını kaydetti. Gençlere kariyerlerinde yol gösterecek, girişimcilik ve yaratıcılık alanlarında potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak bir yapı bulunmadığına değinen Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu nedenle, yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde her ilçede ve büyük yerleşim yerlerinde gençlik merkezleri, ulaşımı zor olan kırsal bölgelere ise aynı hizmetleri götürecek bir gezici gençlik merkezi kurulacak. Kurulacak merkezlerde gençlerimize, kendi kuracakları kulüplerde zevkleri ve yeteneklerine uyan aktiviteleri yapmaları için maddi ve teknik destek sağlayacağız, girişimciliklerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmadan sorumlu bakanlık ile işbirliği içerisinde kariyer danışmanlığı hizmeti sunulacak. Bu ülkenin hem bugününü hem de geleceğini şekillendirecek gençlerin bu ülkede üretmeleri, yaratmaları, kök salmaları için önleri açılacak. Bizim esas görevimiz bu”.