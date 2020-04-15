Biri Güzelyurt, diğeri Alsancak'ta iki yeni vaka

" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 15 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu"

Bugün yapılan test sayısının 171 olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 pozitif vaka daha tespit edildiğini , 1 pozitif vakanın Güzelyurt'ta bulunan yurtlarda gözetim altında tutulan bir kişi olduğunu, diğer vakanın ise Riverside Otel'de daha önce hizmet veren ve gözetim altında tutulan bir çalışan olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, her iki vakanın da gözetim altında tutulan kişiler olduğunun altını çizerken, iyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısının 8 olduğunu açıkladı. Halkın desteğinin önemine bir kez daha işaret eden Bakan Pilli, kurallara uyulduğu müddetçe , Covid-19 ile mücadelede daha ileriye gidebileceğimizi vurguladı.

Bakan Pilli'nin 15 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;