Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, deklarasyon ve iç tüzük tartışmalarıyla başladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre ilk olarak, Meclis’te temsil edilen dört siyasi parti tarafından imzalanan Barış Pınarı Harekatı’na desteğine yönelik ortak deklarasyonu okumaya başladı ancak bunun iç tüzüğe aykırı olduğuna yönelik tartışmalar yaşandı.

Töre’nin deklarasyonu okumaya devam etmesi üzerine CTP, TDP ve DP milletvekilleri salonu terk etti.

Daha sonra milletvekillerinin toplantı salonuna dönmesiyle oturuma devam edildi.

TATAR: “BİR HATA OLMUŞSA VE BÖYLE BİR YANLIŞLIK YAPILDIYSA BİZ ORDA DEĞİLİZ”

Başbakan Ersin Tatar, tabandan gelen tepki üzerine dün parti meclisini topladığını söyledi.

Tatar, ortak bir metin çıkması için dün uğraştıklarını ancak olmadığını belirtti. Tatar, CTP ve TDP’nin metne imza atmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Divana deklarasyonun okunacağının bildirildiğini ve okunabileceği şeklinde yanıt alındığını dile getiren Tatar, “Bir hata olmuşsa ve böyle bir yanlışlık yapıldıysa biz orda değiliz” dedi.

Cumhurbaşkanının açıklama yaparken tekrar tekrar düşünmesi gerektiğini belirten Tatar, açıklamalara tepkisiz kalamayacaklarını kaydetti.

Tabanın beklenti ve isteğini açıklama durumunda olduklarını dile getiren Tatar, “Cumhurbaşkanının açıklamalarını kabul edecek bir pozisyonumuz olamaz” dedi.

“Esas kutuplaştırmayı, ayrıştırmayı Cumhurbaşkanı yaptı” diyen Tatar, “cumhurbaşkanı açıklamayı seçim uğruna yaptı” ifadesini kullandı.

Tatar, “Bu ülkeye esas barış 1974’te geldi” dedi.

ERHÜRMAN’DAN SAĞDUYU VE SUKÜNET ÇAĞRISI…

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, gerginliği yükseltmemek gerektiğini söyleyerek, sağduyu ve sükûnet çağrısı yaptı.

Erhürman, tekrar söz alarak metnin kendilerine haber vermeden okunmaya çalışıldığını yineledi.

Erhürman, yapılanın bir hata olduğunu dile getirerek, “Sabahtan beri buradayız. Dört siyasi partinin imzaladığı metnin okunacağı bize söylenmedi.” dedi.

CTP tabanın da bir sürü sesi olduğunu ancak Meclisin ortak sesini önemsediklerini, gerginliği yatıştırmak istediklerini söyleyen Erhürman, hedeflenenin ortak irade sergilemek olması gerektiğini ifade etti.

Erhürman, farklı partilerin Mecliste CTP’nin içine yönelik mesajlar vermesinin doğru olmadığını söyledi.

Erhürman, Mecliste farklı görüşler olmasından değil sürecin yanlış yönetilmesi nedeniyle ortak açıklama yapılamadığını kaydetti.

BEROVA: “VERMEK İSTEDİĞİMİZ MESAJIN ÖNÜNE BAŞKA KONULARIN KONUŞULMASI ÜZÜCÜ”

UBP Milletvekili Özdemir Berova, vermek istedikleri mesajın önüne başka konuların konuşulmasından üzüntü duyduklarını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı konusunda ortak ses verilmesi adına bir komite oluşturulması sürecine gidilmesinin görüşüldüğünü, bir paragraflık net bir içerik hazırlandığını söyleyen Berova, bu bağlamda parti meclisinin aldığı kararların tartışma konusu yapılması ve ortak mesaj verilememe nedeni olarak gösterilmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Berova, ortak metin konusunda siyasi partilerin anlaşmaya vardığını, bugün ise usul konusunda anlaşma sağlanamadığını kaydetti.

TDP’nin imza atmayacağını açıkladığını, bunun üzerine ortak deklarasyon olmayacağının ortaya çıktığını ve Meclis yetkilileri ile görüştüklerini söyleyen Berova, ad hoc komitenin de gündeme geldiğini, sürecin uzamaması adına dört parti deklarasyonunun teknik elemanlara sorularak okunduğunu söyledi.

ANGOLEMLİ: “BÖYLE ÖNEMLİ BİR KONULARDA MECLİSTE HEP OYBİRLİĞİYLE SONUÇ ALINARAK AÇIKLAMA YAPILDI”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, bugüne kadar böyle önemli bir konularda Mecliste hep oybirliği ile sonuç alınarak açıklama yapıldığını söyledi.

Angolemli, “Cumhurbaşkanını tanımıyorum” demenin toplumu böldüğünü söyleyerek, Türkiye’nin harekatını desteklediklerini Meclis’te bunun aksi düşüncede olan birinin olmadığına inandığını belirtti.

“Akıncı’nın açıklamasına katılırım. Barışın kıymetini bilmek lazım” diyen Angolemli, önemli olan savaşmadan barışa ulaşmaktır. Akıncı’nın anlatmaya çalıştığı buydu” diye konuştu.