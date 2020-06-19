Bir istifa veya görevden alma yetmez

"Özel İzin Özel Uçuş Skandalı" ile gelinen siyasi krizi ve Turizm Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınacağı iddialarını değerlendiren Erhürman, yaşananlardan tek bir kişinin sorumlu tutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: “Bütün bunların sorumlusu yalnızca bir bakan öyle mi? Bir bakanın istifası ya da görevden alınması yetmez.”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erhürman, halka detaylı açıklama yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Erhürman, paylaşımında “Demek ki tekrar tekrar söylemek gerekiyor: Ortada Bakanlar Kurulu kararı yok. Yani izin yok. Uçak izin olmamasına karşın ülkeye iniyor. Bütün Bakanlar Kurulu üyelerinin de bundan haberi var. Gümrük kontrolü de yapılmıyor. Karantinadan çıkış da var. Ve bütün bunların sorumlusu yalnızca bir bakan öyle mi? Bir bakanın istifası ya da görevden alınması yetmez. Çıkıp bu halka tam olarak ne yaşandığını, kimin, neyi, neden yaptığını açıklayacaksınız...” dedi.