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Bir işçi ölümü daha!

Bir işçi ölümü daha!

32 yaşındaki Mohammad Khawar bu sabahın erken saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Çatalköy’de 21 Nisan tarihinde  geçirdiği iş kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki Mohammad Khawar bu sabahın erken saatlerinde yaşamını yitirdi.

Khawar , Adalı Turizm tarafından yürütülen otel inşaatının birinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybedip tesisat boşluğundan yaklaşık 7.5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşmüştü.

Khawar,  5 gündür Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekteydi.

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