Bir işçi ölümü daha!
32 yaşındaki Mohammad Khawar bu sabahın erken saatlerinde yaşamını yitirdi.
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Çatalköy’de 21 Nisan tarihinde geçirdiği iş kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki Mohammad Khawar bu sabahın erken saatlerinde yaşamını yitirdi.
Khawar , Adalı Turizm tarafından yürütülen otel inşaatının birinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybedip tesisat boşluğundan yaklaşık 7.5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşmüştü.
Khawar, 5 gündür Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekteydi.
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