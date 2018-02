‘Bin TL için öldürüldü’

Mağusa’da Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede’yi kaçırarak ciddi şekilde darp edip ölümüne neden olduğu ve elebaşı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki zanlı N.Ş dün mahkemeye çıkarıldı. Polis: N.Ş ve diğer zanlılar alacağı olan BİN TL için Dede’nin evine gitti

Meselenin tahkikat subayı mahkemede açıkladı: Zanlı N.Ş ve yanındaki diğer zanlılarla birlikte, Kennedy Dede’den alacağı olan BİN TL’yi almak için Dede’nin evine gitti. Dede’yi zorla ve darp edip kaçırarak Çanakkale Göletine götürdüler ve orada ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden oldular!..

Mağusa’da 29 Ocak tarihinde Kennedy T. Dede’yi evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göletine götürerek ciddi şekilde darp edip ölümüne neden olduğu ve elebaşı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki zanlı N.Ş dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili olarak dün ikinci kez mahkeme huzuruna çıkarılan zanlının tutukluluk süresi 3 ün daha uzatıldı.

Olay anında giydiği kıyafetler ve ayakkabılar bulundu...

Meselenin tahkikat subayı Erkan Yahat, zanlı N.Ş’nin, 29 Ocak tarihinde saat 21:45’te yanında daha önceden mahkemeye çıkarılan ve aleyhlerine 7’şer günlük tutukluluk süresi temin edilen Z.K, O.K, O.K, 17 yaşındaki S.D, A.S.K ve 16 yaşındaki B.Ç olduğu halde alacağı olduğu Bin TL parayı tahsil etmek için Kennedy Dede’nin evinde giderek Dede’yi zorla ve darp edip kaçırarak GU 042 plakalı araçla Çanakkale Göletine götürdüklerini ve orada ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olduklarını açıkladı.

Zanlı N.Ş’nin 30 Ocak tarihinde yasal yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade eden Yahat, zanlının 3 Şubat tarihinde Akyar Sınır Kapısına gelerek polise teslim olduğunu anımsattı. Yahat, zanlının 3 Şubat tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı.

Elektrikli şok aletini attığı yeri gösterdi…

Zanlı N.Ş’nin vermiş olduğu gönüllü ifadesi ışığında olay günü giymekte olduğu kıyafetleri, ayakkabıları ve olay anında yanında bulundurduğu el feneri ile elektrikli şok aletini attığı yeri gösterdiğini belirten Yahat, konu kıyafetlerin, ayakkabının, el fenerinin ve elektrikli şok aletinin bulunarak emare alındığını açıkladı.

Yahat, mesele ile ilgili olarak aranan emarelerin olduğunu, alınması gereken ifadelerin olduğunu ve temin edilen cep telefonu dökümlerinin inceleneceğini belirterek, zanlı N.Ş’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle daha tutuklu kalmasını talep etti.

Cuma günü diğer zanlılarla birlikte tekrar mahkemeye çıkarılacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı N.Ş’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı Nidai Şanlı, Cuma günü meselenin diğer zanlıları ile birlikte yeniden mahkeme huzuruna çıkarılacak.