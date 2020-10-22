Belediyeler Birliği’nde olaylı Genel Kurul

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Genel Kurulu’nda ‘yöntem tartışması’ yaşandı, bir grup belediye başkanı kurulu terk etti. Genel Kurul’da kalan başkanlar hem Yönetim Kurulu’nu, hem de başkanı seçti, Özçınar yeniden başkanlığa getirildi.

Belediyeler Birliği’nde “karma yönetim” önerisi yapıldı, genel kurulun bugünkü yapısı içinde tek bir başkanın oyunun yönetimi değiştirdiği, bütünlük sağlanamadığı görüşü öne çıktı.

Seçimle ilgili yöntemin oylanması sırasında “kapalı oy” yerine “açık oylama” yapılması tartışmayı büyüttü, bunun Belediyeler Birliği tüzüğüne aykırı olduğu söylendi, muhalif ve bağımsız bazı başkanlar salonu terk etti.

Bazı başkanlar ‘yeni davet’ istedi

Genel kurulu terk eden başkanlar adına ise şu açıklama yapıldı:

“Sayın Başkan Nidai Güngördü; bu gün yapılan birlik genel kurulumuz tamamlanamamıştır. Divan başkanı olarak birlik başkanı sorumluluğu sizdedir. Uzlaşıcı ve yasal bir genel kurul davetini en erken zamanda bekliyoruz . Aksi halde kamuoyu ve hukuk zemininde gerekli girişim yapılacaktır.”

Mahmut Özçınar: Biz seçtik

Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, Yönetim Kurulu’nun ve başkanın geriye kalan belediye başkanlarınca seçildiğini açıkladı.

Başkanlığa yeniden Mahmut Özçınar seçilirken, Yönetim Kurulu İsmail Arter, Nidai Güngördü, Mehmet Hulusioğlu, Mustafa Zurnacılar, Mustafa Aktuğ, İlker Edip, Hasan Sadıkoğlu, Hayri Orçan’dan, yani 3 UBP, 1 DP, 5 de Bağımsız Belediye Başkanı’ndan oluştu.