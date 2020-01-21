Bazı okullar tatil edildi

Limasol’a bağlı dağlık kesimde bulunan, Lemutu, Omodos ve Agroz köylerindeki okulların, yağan kar ve yollardaki buzlanma nedeniyle, bugün tatil edildiği belirtildi.

Güneydeki haber kaynakları Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamasına dayanarak, kötü hava şartları nedeniyle dağlık bölgelerdeki okulların tatil edildiğini duyurdu.

Haber kaynaklarına göre Lemutu, Omodos ve Agroz’daki orta eğitim, Kiperunda ve Aşağı Platres bölgelerindeki ilk öğretim okulları tatil edildi.

Tüm Kıbrıs’ta keskin soğukların hakim olduğunu, yarı dağlık bölgelerin de beyaza büründüğü belirtilirken Trodos’taki hava sıcaklığının gece boyunca -3’e kadar düştüğü de belirtildi.

Habere göre Trodos’taki Olimpos tepesindeki kar kalınlığı 1 metre 10 santime, meydanda ise 1 metreye ulaştı.