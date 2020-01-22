Baybars, taburcu edildi
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bugün tansiyon süphesiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan testler sonucunda tansiyon sorunu çıkmazken, Baybars akşamüzeri taburcu edildi.
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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bugün Serdarlı Belediye Başkanı ve muhtarlarıyla bir araya geldiği program sırasında baş ağırsı ve baş dönmesi şikayeti nedeniyle ziyaretini kısa kesti. Baybars sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastaneye tansiyon şüphesiyle giden Baybars’a bazı testler yapıldı. Bakan Baybars’ın yapılan testler sonucunda tansiyon sorunu olmadığı ve kısa süre sonra taburcu edildiği belirtildi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’ın YENİDÜZEN'e bilgi vererek, Baybars'ın kulak- burun rahatsızlığına bağlı bir sıkıntısı olduğunu, tansiyon sorunu olmadığını ve yapılan testlerin ardından taburcu edildiğini söyledi.
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