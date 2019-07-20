Başmüfettiş ve polise SORUŞTURMA EMRİ

Devrim DEMİR

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde tanınmış bir iş adamının aleyhine görüşülen “Resmi evrakta sahtecilik” davası sürecinde usulsüzlük olduğu iddia edildi, mahkeme, polis hakkında soruşturma istedi.

Mahkeme, ilgili iş insanının dava süreciyle ilgili “olağan uygulamanın dışında” bir yol izlendiğini belirtti, polis tarafından “teminat” talep edilmemesini sorguladı.

Yasada ciddi hapis cezası öngören "sahtecilik" suçlaması ile yargılanan iş adamına yönelik 2014 yılından günümüze kadar teminat talep edilmediği mahkeme konuşuldu.

Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, “mahkeme yetkilerinin polis tarafından gasp edildiği”ni söyleyerek, tepkisini ortaya koydu.

Polis şahadete çağrıldı



Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada Aksun’un emri ile son duruşmada tahkikat sorumlusu polis şahadet vermek üzere mahkemeye çağrıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna 18 Temmuz tarihinde çağrılan görevli polis memuru verdiği izahatta 2014 yılında gerçekleşen olayın soruşturmasını yürüttüğünü kaydetti.

Polis memuru, 2014 yılında Lefkoşa Adli Şube’de görevli “Başmüfettiş’in emri ile hareket ettiğini” söyledi. Polis memuru, “ilgili iş adamı için mal varlığı ve ülkede yatırımları olduğu söylendi, mahkeme çıkarılmaması üzerine emir verildi” dedi.



Aksun: “Mahkeme yetkileri gasp edildi”

Polis memurunun beyanı üzerine Aksun, yargılanması gereken kişinin mahkemeden uzak tutulduğunu ve teminata bağlanmayarak ciddi risk alındığını ifade ederek, adı geçen başmüfettiş ve emri uygulayan polis memuru hakkında ‘derhal’ soruşturma açılmasına emir verdi.

İş adamı teminata bağlandı

5 yıl önce işlediği “Resmi evrakta sahtecilik” suçundan teminata bağlanmayan iş adamı önceki gün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme başkanının emri ile teminata bağlandı.

Ciddi hapis cezası olan suçtan yargılanacak olan iş adamı için mahkeme 100 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 100’er bin TL kefalet senedi imza ederek tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Dava 24 Temmuz’da görüşülecek

Ağır Ceza, işadamını 300 bin TL kefalete bağladı. İş adamı avukatı aracılığı ile verdiği beyanda aleyhine getirilen “Resmi evrakta sahtecilik” suçunu kabul edeceğini belirtti. Dava 24 Temmuz’da görüşülecek.