Turunçlu-Ulukışla arasında 6 Ekim Pazar akşamı meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan kardeşlerden 13 yaşındaki Hasan Amasyalı’nın bilinci uyarılara cevap vermeye başladı.

“Adı sorulduğunda cevap veriyor” diyen Başhekim Özyılkan, 13 yaşındaki Hasan Amasyalı’nın önümüzdeki günlerde önem sırasına göre farklı operasyonlar geçireceği kaydetti.

Kazada ağır yaralanan kardeşlerden 18 yaşındaki İlayda Amasyalı’nın önceki gün yoğun bakımdan çıkarılmasının ardından, 13 yaşındaki Hasan Amasyalı’dan da sevindiren haber geldi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, YENİDÜZEN’e aktardığı bilgide, yoğun bakımda tedavisi süren Hasan Amasyalı’nın uyarılara tepki vermeye başladığını belirtti.

Özyılkan, “Adı sorulduğunda cevap veriyor, hasta uyarılara tepki veriyor, bilinci uyarılara cevap vermekte, bu aşamadan sonra hastada önümüzdeki günlerde önem sırasına göre farklı operasyonlar geçirecek, durumu stabil.” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Kaza, 6 Ekim Pazar akşamı Turunçlu-Ulukışla kavşağında meydana gelmişti. Korkunç çarpışmada, Haşim Girgin yönetimindeki HF 388 plakalı salon aracı ile Yahya Amasyalı’nın kullanımındaki TGK 952 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmıştı. Çarpışma sonucu, Haşim Girgin, Yahya Amasyalı ve Aysın Amasyalı olay yerinde yaşamını kaybederken, Amasyalı çiftinin 13 ve 18 yaşındaki çocukları ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.