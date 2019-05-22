BAŞBAKANLIK DEVİR TESLİMİ BUGÜN YAPILIYOR

Yeni Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar bugün yeni Bakanlar Kurulu listesini ( Kabine ) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu.

Yeni Kabine'nin bugün saat 14.00'da Cumhuriyet Meclisi'nde okunup milletvekillerinin bilgisine getirilmesi akabinde saat 15.00'da Başbakanlık'ta devir teslim yapılacaktır.

Başbakan olarak görevi sona eren Tufan Erhürman görevi Ersin Tatar'a devredecek.

ANAYASAL SÜREÇ

Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanınca atanan Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir tam gün sonra oylama yapılacak.

Hükümetin güvenoyu alması için, olumlu oy verenlerin sayısının, olumsuz oy verenlerden fazla olması yeterli…

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.