Başbakan Tatar: "Nöbet değişimi her zaman olabilir"

Başbakan Ersin Tatar, "Kabinede değişiklik söz konusu mu?" sorusuna "Nöbet değişimi her zaman olabilir" yanıtını verdi.

Tatar, bugünlerde olmasa da önümüzdeki dönemde bakanlıklarda değişiklik olabileceğini, siyasette bunun normal olduğunu ve kimsenin küsüp darılmaması gerektiğini söyledi.

Tatar, Er Meydanı programında Mustafa Alkan'ın "Kabinede değişiklik söz konusu mu?" sorusuna karşılık şöyle konuştu:

"Böyle bir şey gündemde şu anda yok ama siyaset çok hareketlidir. Çok önemi gelişmeler, hareketlilik olabilir. Kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Bekleyip göreceğiz bakalım ama elbette siyasette makamlar verilir, makamlar alınır. Bu da onu yapanın takdirine bağlı olmalıdır. Çünkü bizim siyasette o bakanlığı yapabilecek farklı farklı milletvekillerimiz insanlarımız vardır. Nöbet değişimi her zaman olabilir. Buna da herkesin hazır olması lazım. Verildiği gibi alınabilir de. Takdir de verenin alnındır çünkü en sonunda onun kellesidir alınacak olan. Zamanı geldiğinde bu değişiklikler yapılacağında küsmece darılmaca olmamalıdır. Bazı değişiklikler olabilir. Şu anda böyle bir şey yok ama yarın ne olur kimse onun sözünü veremez. Bu siyasettir. Geçmişte de oldu, yine olabilir. Darılmaca, küsmece yok!Bizler halkın hizmetindeyiz. Değişiklikler olabilir.Bunlar siyasetin doğasında vardır."

Mayıs 2019'da kurulan ve 1 Haziran 2019'da Meclis'ten güvenoyu alan Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyonunda bir süredir Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin görevden alınacağı ve yerine halen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Faiz Sucuoğlu'nun getirileceği söylentileri var.

"10 Nisan'dan sonra bazı sektörler açılabilir"

Başbakan Ersin Tatar, ülkede 10 Nisan'dan sonra bazı sektörlerin açılabileceğini "kişisel görüşü" olarak açıkladı, televizyondan, paket servis gibi bazı esnekliklerin olabileceği mesajını verdi.