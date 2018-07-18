Bakanlık itiraz etmedi, vatandaşlık iptali geçici olarak durduruldu

Didem MENTEŞ

Bakanlar Kurulu’nun hukuka ve yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal ettiği 174 ‘istisnai vatandaşlık’la ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’nde açılan davalarla ilgili verilen geçici ara emri kararı 3’e yükseldi. Bakanlar Kurulu kararının iptali ve ara emri alınması için YİM’de duruşması yapılan davacı Ömer Aydın’ın ara emri talebi, İçişleri Bakanlığı’nın itirazda bulunmaması üzerine Mahkeme tarafından uygun görülerek, geçici ara emri verildi.

İçişleri Bakanlığı’nın önceki gün iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili YİM’de görüşülen 10 davadan 2’siyle ilgili ara emri talebine itiraz etmediğini, mahkemenin 2 davayla ilgili geçici ara emri verdiğini duyurması ardından dün de bir davadan ara emri kararı çıktı.

Ara emri alan davacılar vatandaşlık haklarını bu davaların esası görüşülünceye dek kullanabilecek.

Bakanlar Kurulu kararının iptali ve ara emri alınması için YİM’de duruşması yapılan davacı Ömer Aydın’ın ara emri talebi, İçişleri Bakanlığı’nın itirazda bulunmaması üzerine Mahkeme tarafından uygun görülerek, geçici ara emri verildi.

Taraflar

Davacı Ömer Aydın ile ilgili Yüksek İdare Mahkemesi’nde yargıç Gülden Çiftçioğlu huzurundaki davada, davalı taraf İçişleri Bakanlığı’nı temsilen avukat Uğur Çulhaoğlu ve davacı Ömer Aydın adına avukat Enver Öztürk, Feridun Öztürk ve İnanç Sakallılar mahkemede hazır bulundu.

İlk sözü alan avukat Çulhaoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlıkların iptaliyle ilgili açılan davaların ve ara emri davalarıyla ilgili önceki gün bir açıklama yaptığını anımsattı.

Çulhaoğlu: “Ara emrine itiraz etmeyeceğiz”

Çulhaoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın iptal edilen vatandaşlıklarla ilgili açılmış olan davalarda, kişilerin dava sürecinde mağduriyet yaşamamaları için, ara emrinin gerekli olduğu davalarda buna itiraz edilmeyeceğini açıkladığını söyledi. Çulhaoğlu, bu karara binaen 2 davada ara emri çıktığını aktardı.

Bahse konu bu davanın da Bakanlığın açıkladığı çerçevede bir dava olduğunu, bu nedenle ara emrine itiraz edilmemesi hususunda görüş ortaya çıktığını aktaran Çulhaoğlu, bu doğrultuda dava neticelenene dek ara emri talebine itiraz etmeyeceklerini açıkladı.

Ömer Aydın ile birlikte geçici ara emri alanların sayısı 3’e yükseldi. Ara emri alan davacılar vatandaşlık haklarını bu davaların esası görüşülünceye dek kullanabilecek.

Öztürk: “Memnuniyet verici”

Avukat Enver Öztürk, meselede davacının durumunun ve benzer şekilde davacıların aleyhine böyle bir karar alınmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu kişilere itiraz etmeyeceği yönünde bir karar almasının da manidar ve kasıtlı bir açıklama olduğunu iddia etti.

Ara emri verildi

Yargıç Gülden Çiftçioğlu da huzurunda yapılan tüm beyanları değerlendirerek, ara emri kararını açıkladı. Yargıç, Bakanlar Kurulu önergesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Mayıs 2018 tarihinde alınan ve 16 Mayıs 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan davacının yurttaşlığıyla ilgili, 25 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini öngören karar ve işlemin davacıyla ilgili kısmının yürütülmesinin, bu dava neticelenene değin durdurulmasına emir verdi.