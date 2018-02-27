

Bakanlar Kurulu'nun kararları açıklandı



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.



1- KAMULAŞTIRMA kararları alındı.



Kimi kamulaştırma kararları geçmişte ara emri ile geri alındı ve yol projelerinin aksamasına, gecikmesine, bazı şirketlerin zarar ederek geri çekilmesine neden olmuştu.



Taşınmaz Malların kamulaştırılmasında 'ara emri' kararıyla karşılaşmamak için önceden bildirimde bulunma ve tazminatı önceden yatırma yönünde düzenleme yapıldı.



Kimi yeni kamulaştırma kararları alındı.



Kamulaştırma süreçlerinde 1962 Zorunlu Mal Yasası'na uygun hareket edilerek prosedürler atlanmadan karar alınmasına da kararı verildi.





2- Yabancılar Taşınmaz Mal Satın Almaları ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun onayına gerek vardır.

Bu durumda bekleyen çok sayıda talep vardı.



İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirmeleri ile birlikte bekleyen kimi talepler onaylandı.



3- İşlediği bir suçtan ötürü ülkemizde mahkum olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişilerin "nakil" taleplerini değerlendirdik, geçmişte Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma çerçevesinde iade edilmesine karar verdik.



4- Bakanlar Kurulu kararıyla geçmişte İSTİSNAİ yurttaşlık verilen uygulamaların incelenmesine başlandı. İncelemenin sonuçları gelecek haftadan itibaren kamuoyu ile paylaşılacak.



5- İnşaatlarla ilgili çalışmaları gün doğumundan saat 21'e kadar sınırladık. Bu konudaki bilgileri yarından itibaren ilgili bakandan alabilirsiniz. Şu anda herhangi bir saat sınırı yoktu.



6- Turist rehberlerinden bazılarının Aralık 2018'e kadar görev süresi uzatıldı.



