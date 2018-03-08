Baf kazandı, Cihangir turladı: 0-1

STAT: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Necmi Bulut, Ali Orçan

CİHANGİR: Raif D. Pehlivan, Erol Aksunlar, Ertan Bulut, Nurettin Gecekuşu, Salih Say, Mikail Sivri, Ozotite E. Smart (Dk.90+3 Ali Öztürk), Quincy Osei, Chinonso Offor, Fırat Ersalan, Çağlar Toklu (Dk.89 Musa)

BAF ÜY: Gültekin Bilin, Tahsin Denizsever, Chukwu Joseph, Felix Obada, Lawal Murtadah, İltaç Keçeli, Hüseyin Hürben, Berk Çakır (Dk.78 Arif Öztürk), Berk Şen, Hürcan Şenkardeşler (Dk.58 Mete), Ahmet Hatay

GOL: Dk.42 Chukwu Joseph (BÜY)

KIRMIZI KART: Dk.41 Quincy Osei (Cihangir)

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Cihangir, Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Üner Berkalp Stadı’nda oynanan ilk maçı 2-0 kazanan ve 2’nci maç için büyük avantaj yakalayan Cihangir, bu karşılaşmaya rahat şekilde maça çıksa da, konuk ekip Baf Ülkü Yurdu, ev sahibi ekibe zaman zaman zor anlar yaşattı. 42’nci dakikada Joseph attığı golle konuk ekibi 1-0 öne geçirse de, bu gol Baf Ülkü Yurdu’na yetmedi. 41’inci dakikada rakibine ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gören Cihangir’in yabancı oyuncusu Quincy Osei uzun süre boyunca takımını 10 kişi oynamak zorunda bıraktı. İkinci devrede 10 kişi rakibine karşı baskı kuran konuk ekip Baf Ülkü Yurdu, aradığı golü bir türlü bulamadı ve kupadan elenmek zorunda kaldı. Cihangir maç sonunda yarı finale kalmanın mutluluğunu yaşadı.